Артисты Карбашьян и Пхаладзе об абхазской музыке, живом звуке и своих проектах

11:36 01.01.2026 (обновлено: 17:28 01.01.2026)
Остался позади 2025 год, он был разным и веселым, и грустным, и часто в разных жизненных ситуациях наше настроение, хорошее настроение поддерживала прекрасная музыка. В студии радио Sputnik участник шоу "Ну-ка все вместе!", "Factor Belarus" Леван Пхаладзе и солистка популярной абхазской кавер-группы "Jam.band" Диана Карбашьян создали праздничное настроение спев известные новогодние песни, рассказали, о том, каким был для них 2025 год, и каких вершин постараются достичь в 2026.
Слушайте беседу.
