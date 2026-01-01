https://sputnik-abkhazia.ru/20260101/artisty-karbashyan-i-pkhaladze-ob-abkhazskoy-muzyke-zhivom-zvuke-i-svoikh-proektakh-1059817659.html

Артисты Карбашьян и Пхаладзе об абхазской музыке, живом звуке и своих проектах

Остался позади 2025 год, он был разным и веселым, и грустным, и часто в разных жизненных ситуациях наше настроение, хорошее настроение поддерживала прекрасная...

Остался позади 2025 год, он был разным и веселым, и грустным, и часто в разных жизненных ситуациях наше настроение, хорошее настроение поддерживала прекрасная музыка. В студии радио Sputnik участник шоу "Ну-ка все вместе!", "Factor Belarus" Леван Пхаладзе и солистка популярной абхазской кавер-группы "Jam.band" Диана Карбашьян создали праздничное настроение спев известные новогодние песни, рассказали, о том, каким был для них 2025 год, и каких вершин постараются достичь в 2026.Слушайте беседу.

