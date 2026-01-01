Новые сухумцы: истории малышей, родившихся в новогоднюю ночь
Уже несколько лет жители Сухума с интересом следят за новостями из роддома, кто же станет первым новым сухумцем? Кому повезет в первый же день рождения получить денежный подарок от мэра столицы?
Новая традиция
Постановление о выплате 100 000 рублей первому родившемуся в столице ребенку было принято в 2019 году. Впервые сертификат был вручен уже в 2020-м.
С тех пор в новогоднюю ночь или в первые дни января в Республиканском роддоме родились две девочки и четыре мальчика.
В этом году году по решению администрации Сухума сумма выплат повысилась со 100 000 до 200 000 рублей. Обязательное условие – оба родителя новорожденного должны быть прописаны в Сухуме.
По традиции поздравить новоиспеченную мать с рождением нового сухумца приходит лично глава Администрации или его заместитель.
Первые в столице
Новую традицию в 2020 году запустила девочка из семьи Бганба, которая родилась в ночь с 31 декабря на 1 января. Малышка стала третьим ребенком в семье.
В 2021 году первым вечером 1 января родился мальчик из семьи Пачалия. Он весил больше 4 килограммов и был ростом 56 сантиметров.
Самир Воуба стал первым сухумцем в 2022 году. Мальчик родился вечером 3 января.
По словам его мамы Виктории Цишба, Самир по прогнозам врачей должен был появиться на свет несколькими неделями раньше, но решил, что не упустит шанс стать первым жителем столицы.
Мальчик родился настоящим богатырем, весом четыре килограмма и ростом 58 сантиметров.
Дома Самира с нетерпением ждали две старшие сестры Санэль и Сандра, папа, бабушка и дедушка.
3 января Самиру исполнится четыре года. Он ходит в детский сад и уже очень бегло рассказывает стихи на абхазском языке.
Самир Воуба
Самир Воуба
Самир Воуба и его сестры Санэль и Сандра
Самир Воуба и его сестры Санэль и Сандра
Самир Воуба
Самир Воуба и его сестры Санэль и Сандра
1 января 2023 года, в 00:35 в Республиканском роддоме на свет появился мальчик по имени Нарт. Это первенец в семье Оскара Агрба и Наалы Черкезия. Малыш весил 3,3 килограмма и был ростом 51 сантиметр.
Нарт Агрба
В 2024 году первой стала девочка, которую назвали Амина. Она родилась 1 января в 2:26 утра, весом 2,75 килограмма и ростом 49 сантиметров и стала второй дочкой в семье Адлейба.
Мама Амины Оксана Цвижба знала, что дочка родится в первых числах января, но не предполагала, что это случится в новогоднюю ночь.
По ее словам, перед ней в роды вступила другая девушка, поэтому предположить, что Амина станет первой сухумчанкой она не могла. Однако родившийся у девушки мальчик поспешил и не дотянул до полуночи совсем немного.
"Честно говоря, я не хотела рожать в Новый год, потому что понимала, что у ребенка будет не совсем особенный день рождения, но так получилось", - говорит Оксана.
Амине скоро будет два года. Ее мама говорит, что девочка ярко проявляет свой характер, упертая и сильно привязана к маме. А еще Амина отличается хорошим аппетитом.
Старшая сестра Камилла поначалу сестру не воспринимала, говорит Оксана. Но сейчас девочки неразлучны, ведь разница между ними всего полтора года.
Амина Адлейба
Амина Адлейба
Амина Адлейба
Амина Адлейба
Амина Адлейба
Амина Адлейба
Шамиль Цкуя стал первым сухумцем в 2025 году. Он родился днем 4 января. Его вес был 4 100, рост - 53 сантиметра. Дома мальчика ждала старшая сестра Наала.