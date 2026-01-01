https://sputnik-abkhazia.ru/20260101/novye-sukhumtsy-istorii-malyshey-rodivshikhsya-v-novogodnyuyu-noch-1060148813.html

Новые сухумцы: истории малышей, родившихся в новогоднюю ночь

Уже несколько лет жители Сухума с интересом следят за новостями из роддома, кто же станет первым новым сухумцем? Кому повезет в первый же день рождения получить денежный подарок от мэра столицы?Асмат Цвижба, SputnikНовая традицияПостановление о выплате 100 000 рублей первому родившемуся в столице ребенку было принято в 2019 году. Впервые сертификат был вручен уже в 2020-м.С тех пор в новогоднюю ночь или в первые дни января в Республиканском роддоме родились две девочки и четыре мальчика.В этом году году по решению администрации Сухума сумма выплат повысилась со 100 000 до 200 000 рублей. Обязательное условие – оба родителя новорожденного должны быть прописаны в Сухуме.По традиции поздравить новоиспеченную мать с рождением нового сухумца приходит лично глава Администрации или его заместитель.Первые в столицеНовую традицию в 2020 году запустила девочка из семьи Бганба, которая родилась в ночь с 31 декабря на 1 января. Малышка стала третьим ребенком в семье.В 2021 году первым вечером 1 января родился мальчик из семьи Пачалия. Он весил больше 4 килограммов и был ростом 56 сантиметров.Самир Воуба стал первым сухумцем в 2022 году. Мальчик родился вечером 3 января.Мальчик родился настоящим богатырем, весом четыре килограмма и ростом 58 сантиметров.Дома Самира с нетерпением ждали две старшие сестры Санэль и Сандра, папа, бабушка и дедушка.3 января Самиру исполнится четыре года. Он ходит в детский сад и уже очень бегло рассказывает стихи на абхазском языке.1 января 2023 года, в 00:35 в Республиканском роддоме на свет появился мальчик по имени Нарт. Это первенец в семье Оскара Агрба и Наалы Черкезия. Малыш весил 3,3 килограмма и был ростом 51 сантиметр.В 2024 году первой стала девочка, которую назвали Амина. Она родилась 1 января в 2:26 утра, весом 2,75 килограмма и ростом 49 сантиметров и стала второй дочкой в семье Адлейба.Мама Амины Оксана Цвижба знала, что дочка родится в первых числах января, но не предполагала, что это случится в новогоднюю ночь.По ее словам, перед ней в роды вступила другая девушка, поэтому предположить, что Амина станет первой сухумчанкой она не могла. Однако родившийся у девушки мальчик поспешил и не дотянул до полуночи совсем немного.Амине скоро будет два года. Ее мама говорит, что девочка ярко проявляет свой характер, упертая и сильно привязана к маме. А еще Амина отличается хорошим аппетитом.Старшая сестра Камилла поначалу сестру не воспринимала, говорит Оксана. Но сейчас девочки неразлучны, ведь разница между ними всего полтора года.Шамиль Цкуя стал первым сухумцем в 2025 году. Он родился днем 4 января. Его вес был 4 100, рост - 53 сантиметра. Дома мальчика ждала старшая сестра Наала.

