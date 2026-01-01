Творчество, достижения и мечты: артисты Пхаладзе и Карбашян рассказали о своем 2025 годе
19:30 01.01.2026 (обновлено: 23:25 01.01.2026)
© Sputnik Томас Тхайцук
Подписаться
Вокалисты Леван Пхаладзе и Диана Карбашян поделились о творческих достижениях в 2025 году в эфире радио Sputnik.
Минувший 2025 года выдался насыщенным творческими событиями и достижениями для участника шоу "А ну-ка все вместе", проекта "ФАКТОР.BY" Левана Пхаладзе и солистки группы "Джем-бэнд" Дианы Карбашян. Об этом они рассказали в беседе с ведущим радио Sputnik.
По словам Пхаладзе, участие в шоу "А ну-ка все вместе" – это замечательный опыт. Он также участвовал в гастролях по России с такими именитыми российскими артистами, как Николай Басков и Сергей Лазаре. Их концерты проходили на шеститысячных стадионах.
Диана Карбашян поделилась радостной новостью о том, что Народная артистка Абхазии Людмила Гумба лично дала разрешение исполнять ее песню "Край мой любимый – Абхазия".
Минувший 2025 года выдался насыщенным творческими событиями и достижениями для участника шоу "А ну-ка все вместе", проекта "ФАКТОР.BY" Левана Пхаладзе и солистки группы "Джем-бэнд" Дианы Карбашян. Об этом они рассказали в беседе с ведущим радио Sputnik.
По словам Пхаладзе, участие в шоу "А ну-ка все вместе" – это замечательный опыт. Он также участвовал в гастролях по России с такими именитыми российскими артистами, как Николай Басков и Сергей Лазаре. Их концерты проходили на шеститысячных стадионах.
Диана Карбашян поделилась радостной новостью о том, что Народная артистка Абхазии Людмила Гумба лично дала разрешение исполнять ее песню "Край мой любимый – Абхазия".