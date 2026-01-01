https://sputnik-abkhazia.ru/20260101/tvorchestvo-dostizheniya-i-mechty-artisty-pkhaladze-i-karbashyan-rasskazali-o-svoem-2025-gode-1060194832.html

Творчество, достижения и мечты: артисты Пхаладзе и Карбашян рассказали о своем 2025 годе

Творчество, достижения и мечты: артисты Пхаладзе и Карбашян рассказали о своем 2025 годе

01.01.2026

Вокалисты Леван Пхаладзе и Диана Карбашян поделились о творческих достижениях в 2025 году в эфире радио Sputnik. Минувший 2025 года выдался насыщенным творческими событиями и достижениями для участника шоу "А ну-ка все вместе", проекта "ФАКТОР.BY" Левана Пхаладзе и солистки группы "Джем-бэнд" Дианы Карбашян. Об этом они рассказали в беседе с ведущим радио Sputnik.По словам Пхаладзе, участие в шоу "А ну-ка все вместе" – это замечательный опыт. Он также участвовал в гастролях по России с такими именитыми российскими артистами, как Николай Басков и Сергей Лазаре. Их концерты проходили на шеститысячных стадионах.Диана Карбашян поделилась радостной новостью о том, что Народная артистка Абхазии Людмила Гумба лично дала разрешение исполнять ее песню "Край мой любимый – Абхазия".

