Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Утро на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260101/tvorchestvo-dostizheniya-i-mechty-artisty-pkhaladze-i-karbashyan-rasskazali-o-svoem-2025-gode-1060194832.html
Творчество, достижения и мечты: артисты Пхаладзе и Карбашян рассказали о своем 2025 годе
Творчество, достижения и мечты: артисты Пхаладзе и Карбашян рассказали о своем 2025 годе
Sputnik Абхазия
Вокалисты Леван Пхаладзе и Диана Карбашян поделились о творческих достижениях в 2025 году в эфире радио Sputnik. Минувший 2025 года выдался насыщенным... 01.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-01T19:30+0300
2026-01-01T23:25+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/01/1060198162_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_85cd9cce7c22802b9987850c0c066ff1.jpg
Вокалисты Леван Пхаладзе и Диана Карбашян поделились о творческих достижениях в 2025 году в эфире радио Sputnik. Минувший 2025 года выдался насыщенным творческими событиями и достижениями для участника шоу "А ну-ка все вместе", проекта "ФАКТОР.BY" Левана Пхаладзе и солистки группы "Джем-бэнд" Дианы Карбашян. Об этом они рассказали в беседе с ведущим радио Sputnik.По словам Пхаладзе, участие в шоу "А ну-ка все вместе" – это замечательный опыт. Он также участвовал в гастролях по России с такими именитыми российскими артистами, как Николай Басков и Сергей Лазаре. Их концерты проходили на шеститысячных стадионах.Диана Карбашян поделилась радостной новостью о том, что Народная артистка Абхазии Людмила Гумба лично дала разрешение исполнять ее песню "Край мой любимый – Абхазия".
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/01/1060198162_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_81e588cee107b0d517811032134aac33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео

Творчество, достижения и мечты: артисты Пхаладзе и Карбашян рассказали о своем 2025 годе

19:30 01.01.2026 (обновлено: 23:25 01.01.2026)
Творчество, достижения и мечты: артисты Пхаладзе и Карбашян рассказали о своем 2025 годе
© Sputnik Томас Тхайцук
Подписаться
Вокалисты Леван Пхаладзе и Диана Карбашян поделились о творческих достижениях в 2025 году в эфире радио Sputnik.

Минувший 2025 года выдался насыщенным творческими событиями и достижениями для участника шоу "А ну-ка все вместе", проекта "ФАКТОР.BY" Левана Пхаладзе и солистки группы "Джем-бэнд" Дианы Карбашян. Об этом они рассказали в беседе с ведущим радио Sputnik.

По словам Пхаладзе, участие в шоу "А ну-ка все вместе" – это замечательный опыт. Он также участвовал в гастролях по России с такими именитыми российскими артистами, как Николай Басков и Сергей Лазаре. Их концерты проходили на шеститысячных стадионах.

Диана Карбашян поделилась радостной новостью о том, что Народная артистка Абхазии Людмила Гумба лично дала разрешение исполнять ее песню "Край мой любимый – Абхазия".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0