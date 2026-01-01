https://sputnik-abkhazia.ru/20260101/vybory-prezidenta-zapusk-aeroporta-i-yubiley-ardzinba-2025-god-v-obektive-sputnik-1060005977.html

Выборы президента, запуск аэропорта и юбилей Ардзинба: 2025 год в объективе Sputnik

Выборы президента, запуск аэропорта и юбилей Ардзинба: 2025 год в объективе Sputnik

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту с самыми яркими событиями, произошедшими в 2025 году. 01.01.2026

Ушедший год был насыщен важными событиями. Он был посвящен первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. По всей стране были проведены ряд памятных и торжественных мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня его рождения.Также в марте 2025 года Абхазия избрала нового главу государства. Им стал Бадра Гунба, который во втором туре выборов набрал 54,73% голосов. Инаугурация состоялась 2 апреля.Долгожданными событиями стали открытие международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, запуск электропоезда "Диоскурия" из Сириуса в Сухума, регулярных рейсов скоростного судна "Комета".В июле после капитального ремонта открыли Национальную картинную галерею. Красную ленту перерезали президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.Кроме того, уходящий год был наполнен яркими культурными и спортивными событиями такими, как фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…", гастрофестивали, театральные премьеры, Кубок Абхазии по футболу.

