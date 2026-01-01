Выборы президента, запуск аэропорта и юбилей Ардзинба: 2025 год в объективе Sputnik
Ушедший год в Абхазии был объявлен годом Владислава Ардзинба. Во всех городах и районах республики прошли памятные и торжественные мероприятия в его честь.
Ушедший год в Абхазии был объявлен годом Владислава Ардзинба. Во всех городах и районах республики прошли памятные и торжественные мероприятия в его честь.
Самым главным событием в первые месяцы стали президентские выборы. Первый тур прошел 16 февраля, второй - 1 марта. По итогам голосования, победу одержал Гунба с 54,73% голосов.
Самым главным событием в первые месяцы стали президентские выборы. Первый тур прошел 16 февраля, второй - 1 марта. По итогам голосования, победу одержал Гунба с 54,73% голосов.
Проект-конкурс молодых управленцев "Команда Абхазии" был запущен в начале 2025 года по поручению президента республики Бадры Гунба.
Проект-конкурс молодых управленцев "Команда Абхазии" был запущен в начале 2025 года по поручению президента республики Бадры Гунба.
Скоростное судно "Комета" совершило первый регулярный рейс из Сочи в Сухум 30 августа, на его борту был 81 пассажир.
Скоростное судно "Комета" совершило первый регулярный рейс из Сочи в Сухум 30 августа, на его борту был 81 пассажир.
Восстановленный после пожара Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии открылся 1 октября.
Восстановленный после пожара Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии открылся 1 октября.
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." прошел в Абхазии в конце июля. Концерты организовали в Сухуме, в Пицунде и в Бедии. Затем артисты отправились в гастрольный тур по России. Финал состоялся в Стамбуле.
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." прошел в Абхазии в конце июля. Концерты организовали в Сухуме, в Пицунде и в Бедии. Затем артисты отправились в гастрольный тур по России. Финал состоялся в Стамбуле.
Большой трехдневный сухумский гастрофестиваль прошел на площади Сергея Багапш в августе. На нем представили традиционные абхазские блюда, организовали десять гастрономических зон от шеф-поваров и рестораторов Абхазии.
Большой трехдневный сухумский гастрофестиваль прошел на площади Сергея Багапш в августе. На нем представили традиционные абхазские блюда, организовали десять гастрономических зон от шеф-поваров и рестораторов Абхазии.
Ярким событием стал дебют команды "Апсны" в российской Медиалиге, который состоялся на стадионе "Динамо" и превратился в настоящее шоу с участием абхазских артистов.
Ярким событием стал дебют команды "Апсны" в российской Медиалиге, который состоялся на стадионе "Динамо" и превратился в настоящее шоу с участием абхазских артистов.
В последний день осени на набережной Сухума прошел гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа".
В последний день осени на набережной Сухума прошел гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа".
Премьера спектакля "Мышеловка" в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова прошла в РУСДРАМе в июне.
Премьера спектакля "Мышеловка" в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова прошла в РУСДРАМе в июне.
Сухумский "Нарт" стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв "Бзану" со счетом 3:0.
Сухумский "Нарт" стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв "Бзану" со счетом 3:0.
Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунба прошла 2 апреля.
Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунба прошла 2 апреля.
Сухумский аэропорт принял первый за все послевоенное время регулярный пассажирский рейс 1 мая.
Сухумский аэропорт принял первый за все послевоенное время регулярный пассажирский рейс 1 мая.
Электропоезд "Диоскурия" начал курсировать из России в Абхазию дважды день с 1 мая, он уже перевез более 160 тысяч человек.
Электропоезд "Диоскурия" начал курсировать из России в Абхазию дважды день с 1 мая, он уже перевез более 160 тысяч человек.
"Гагра" стала чемпионом Абхазии по футболу национального первенства. Золотые медали гагрцам достались за победу над кутолской "Бзаной".
"Гагра" стала чемпионом Абхазии по футболу национального первенства. Золотые медали гагрцам достались за победу над кутолской "Бзаной".
Национальная картинная галерея официально открылась после капитального ремонта 11 июля. Красную ленту перерезали президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Национальная картинная галерея официально открылась после капитального ремонта 11 июля. Красную ленту перерезали президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.