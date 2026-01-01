Абхазия
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
мультимедиа, фото , абхазия, фото

Выборы президента, запуск аэропорта и юбилей Ардзинба: 2025 год в объективе Sputnik

14:48 01.01.2026
Подписаться
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту с самыми яркими событиями, произошедшими в 2025 году.
Ушедший год был насыщен важными событиями. Он был посвящен первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. По всей стране были проведены ряд памятных и торжественных мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня его рождения.
Также в марте 2025 года Абхазия избрала нового главу государства. Им стал Бадра Гунба, который во втором туре выборов набрал 54,73% голосов. Инаугурация состоялась 2 апреля.
Долгожданными событиями стали открытие международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, запуск электропоезда "Диоскурия" из Сириуса в Сухума, регулярных рейсов скоростного судна "Комета".
В июле после капитального ремонта открыли Национальную картинную галерею. Красную ленту перерезали президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Кроме того, уходящий год был наполнен яркими культурными и спортивными событиями такими, как фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…", гастрофестивали, театральные премьеры, Кубок Абхазии по футболу.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ушедший год в Абхазии был объявлен годом Владислава Ардзинба. Во всех городах и районах республики прошли памятные и торжественные мероприятия в его честь.

Ушедший год в Абхазии был объявлен годом Владислава Ардзинба. Во всех городах и районах республики прошли памятные и торжественные мероприятия в его честь. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ушедший год в Абхазии был объявлен годом Владислава Ардзинба. Во всех городах и районах республики прошли памятные и торжественные мероприятия в его честь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Самым главным событием в первые месяцы стали президентские выборы. Первый тур прошел 16 февраля, второй - 1 марта. По итогам голосования, победу одержал Гунба с 54,73% голосов.

Самым главным событием в первые месяцы стали президентские выборы. Первый тур прошел 16 февраля, второй - 1 марта. По итогам голосования, победу одержал Гунба с 54,73% голосов. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Самым главным событием в первые месяцы стали президентские выборы. Первый тур прошел 16 февраля, второй - 1 марта. По итогам голосования, победу одержал Гунба с 54,73% голосов.

© Foto / Пресс-служба президента Абхазии

Проект-конкурс молодых управленцев "Команда Абхазии" был запущен в начале 2025 года по поручению президента республики Бадры Гунба.

Проект-конкурс молодых управленцев &quot;Команда Абхазии&quot; был запущен в начале 2025 года по поручению президента республики Бадры Гунба. - Sputnik Абхазия
3/16
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии

Проект-конкурс молодых управленцев "Команда Абхазии" был запущен в начале 2025 года по поручению президента республики Бадры Гунба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Скоростное судно "Комета" совершило первый регулярный рейс из Сочи в Сухум 30 августа, на его борту был 81 пассажир.

Скоростное судно &quot;Комета&quot; совершило первый регулярный рейс из Сочи в Сухум 30 августа, на его борту был 81 пассажир. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скоростное судно "Комета" совершило первый регулярный рейс из Сочи в Сухум 30 августа, на его борту был 81 пассажир.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Восстановленный после пожара Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии открылся 1 октября.

Восстановленный после пожара Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии открылся 1 октября. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Восстановленный после пожара Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии открылся 1 октября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." прошел в Абхазии в конце июля. Концерты организовали в Сухуме, в Пицунде и в Бедии. Затем артисты отправились в гастрольный тур по России. Финал состоялся в Стамбуле.

Фестиваль &quot;Хибла Герзмава приглашает...&quot; прошел в Абхазии в конце июля. Концерты организовали в Сухуме, в Пицунде и в Бедии. Затем артисты отправились в гастрольный тур по России. Финал состоялся в Стамбуле. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." прошел в Абхазии в конце июля. Концерты организовали в Сухуме, в Пицунде и в Бедии. Затем артисты отправились в гастрольный тур по России. Финал состоялся в Стамбуле.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Большой трехдневный сухумский гастрофестиваль прошел на площади Сергея Багапш в августе. На нем представили традиционные абхазские блюда, организовали десять гастрономических зон от шеф-поваров и рестораторов Абхазии.

Большой трехдневный сухумский гастрофестиваль прошел на площади Сергея Багапш в августе. На нем представили традиционные абхазские блюда, организовали десять гастрономических зон от шеф-поваров и рестораторов Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Большой трехдневный сухумский гастрофестиваль прошел на площади Сергея Багапш в августе. На нем представили традиционные абхазские блюда, организовали десять гастрономических зон от шеф-поваров и рестораторов Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ярким событием стал дебют команды "Апсны" в российской Медиалиге, который состоялся на стадионе "Динамо" и превратился в настоящее шоу с участием абхазских артистов.

Ярким событием стал дебют команды &quot;Апсны&quot; в российской Медиалиге, который состоялся на стадионе &quot;Динамо&quot; и превратился в настоящее шоу с участием абхазских артистов. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ярким событием стал дебют команды "Апсны" в российской Медиалиге, который состоялся на стадионе "Динамо" и превратился в настоящее шоу с участием абхазских артистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В последний день осени на набережной Сухума прошел гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа".

В последний день осени на набережной Сухума прошел гастрофестиваль &quot;Ҭагалан агьама: афеихоа&quot;. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В последний день осени на набережной Сухума прошел гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Мышеловка" в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова прошла в РУСДРАМе в июне.

Премьера спектакля &quot;Мышеловка&quot; в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова прошла в РУСДРАМе в июне. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Мышеловка" в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова прошла в РУСДРАМе в июне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский "Нарт" стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв "Бзану" со счетом 3:0.

Сухумский &quot;Нарт&quot; стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв &quot;Бзану&quot; со счетом 3:0. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский "Нарт" стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв "Бзану" со счетом 3:0.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунба прошла 2 апреля.

Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунба прошла 2 апреля. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунба прошла 2 апреля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский аэропорт принял первый за все послевоенное время регулярный пассажирский рейс 1 мая.

Сухумский аэропорт принял первый за все послевоенное время регулярный пассажирский рейс 1 мая. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский аэропорт принял первый за все послевоенное время регулярный пассажирский рейс 1 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Электропоезд "Диоскурия" начал курсировать из России в Абхазию дважды день с 1 мая, он уже перевез более 160 тысяч человек.

Электропоезд &quot;Диоскурия&quot; начал курсировать из России в Абхазию дважды день с 1 мая, он уже перевез более 160 тысяч человек. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Электропоезд "Диоскурия" начал курсировать из России в Абхазию дважды день с 1 мая, он уже перевез более 160 тысяч человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Гагра" стала чемпионом Абхазии по футболу национального первенства. Золотые медали гагрцам достались за победу над кутолской "Бзаной".

&quot;Гагра&quot; стала чемпионом Абхазии по футболу национального первенства. Золотые медали гагрцам достались за победу над кутолской &quot;Бзаной&quot;. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Гагра" стала чемпионом Абхазии по футболу национального первенства. Золотые медали гагрцам достались за победу над кутолской "Бзаной".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Национальная картинная галерея официально открылась после капитального ремонта 11 июля. Красную ленту перерезали президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Национальная картинная галерея официально открылась после капитального ремонта 11 июля. Красную ленту перерезали президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Национальная картинная галерея официально открылась после капитального ремонта 11 июля. Красную ленту перерезали президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

