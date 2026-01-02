https://sputnik-abkhazia.ru/20260102/1059367220.html
Мой друг – грациозный скакун: лошади в жизни знаменитостей и политиков
Мой друг – грациозный скакун: лошади в жизни знаменитостей и политиков
Sputnik Абхазия
Знаменитости и политики часто выбирают лошадей не только как хобби, но и как символ статуса и грации. Их скакуны становятся настоящими спутниками жизни... 02.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-02T13:00+0300
2026-01-02T13:00+0300
2026-01-02T13:00+0300
пресс-центр
лошади
мультимедиа
фото
знаменитости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/1c/1059367398_0:234:2564:1676_1920x0_80_0_0_05a8f92602ec0dc7dd46120b48f39ffa.jpg
Лошади помогают владельцам поддерживать физическую форму, развивать чувство ответственности и сохранять связь с природой. Некоторые звезды предпочитают породистых верховых, другие — спортивных конкурентов, а кто-то — грациозных и спокойных скакунов для прогулок и отдыха.Для многих знаменитостей и политиков лошадь — не просто животное, а друг и источник вдохновения, отражающий характер и стиль жизни своего владельца.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/1c/1059367398_0:63:2564:1986_1920x0_80_0_0_682d845853b8e8c69be380de966077b5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, лошади, мультимедиа, фото , знаменитости
фото, лошади, мультимедиа, фото , знаменитости
Мой друг – грациозный скакун: лошади в жизни знаменитостей и политиков
Знаменитости и политики часто выбирают лошадей не только как хобби, но и как символ статуса и грации. Их скакуны становятся настоящими спутниками жизни, участвуют в спортивных соревнованиях, светских мероприятиях и даже семейных фотосессиях.
Лошади помогают владельцам поддерживать физическую форму, развивать чувство ответственности и сохранять связь с природой. Некоторые звезды предпочитают породистых верховых, другие — спортивных конкурентов, а кто-то — грациозных и спокойных скакунов для прогулок и отдыха.
Для многих знаменитостей и политиков лошадь — не просто животное, а друг и источник вдохновения, отражающий характер и стиль жизни своего владельца.
© Getty Images / GHI/Universal History Archive
Президент США Джон Кеннеди и его дети стоят рядом с пони Кэролайн по имени Макарони
Президент США Джон Кеннеди и его дети стоят рядом с пони Кэролайн по имени Макарони
© Getty Images / Keystone Features
Британско-американская актриса Элизабет Тейлор верхом на лошади
Британско-американская актриса Элизабет Тейлор верхом на лошади
© Sputnik / Vladimir Rodionov / Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин с мини-лошадкой по имени Вадик, подаренной ему в Казани
Президент России Владимир Путин с мини-лошадкой по имени Вадик, подаренной ему в Казани
© Getty Images / Hulton Archive/Lisa Sheridan
Принцесса Элизабет (королева Елизавета II) рядом с лошадью в саду Виндзорского замка
Принцесса Элизабет (королева Елизавета II) рядом с лошадью в саду Виндзорского замка
© Foto / New Line Cinema, 2001
Кадр из трилогии " Властелин колец"
Кадр из трилогии " Властелин колец"
© Foto / KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время подъема на священную гору Пэктусан
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время подъема на священную гору Пэктусан
© Getty Images / Archive Photos/Universal
Николь Кидман ведет лошадь в сцене из фильма "Далёко и широко"
Николь Кидман ведет лошадь в сцене из фильма "Далёко и широко"
© AP Photo Anonymous
Наследный принц Дубая и министр обороны ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум на лошади Фалах делает перерыв во время конных гонок
Наследный принц Дубая и министр обороны ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум на лошади Фалах делает перерыв во время конных гонок
© Getty Images / Arnaldo Magnani
Певица Мадонна улыбается верхом на лошади возле студии шоу "Late Show With David Letterman"
Певица Мадонна улыбается верхом на лошади возле студии шоу "Late Show With David Letterman"
© Getty Images / Sygma/Nancy Moran
Патрик Суэйзи на съемочной площадке фильма "Бунтарь без причины"
Патрик Суэйзи на съемочной площадке фильма "Бунтарь без причины"
© Getty Images / Michael Ochs Archives
Мэрилин Монро верхом на лошади в сцене из фильма "Несостоявшиеся"
Мэрилин Монро верхом на лошади в сцене из фильма "Несостоявшиеся"
Кадр из фильма "Сонная Лощина"