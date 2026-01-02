https://sputnik-abkhazia.ru/20260102/1059367220.html

Мой друг – грациозный скакун: лошади в жизни знаменитостей и политиков

Знаменитости и политики часто выбирают лошадей не только как хобби, но и как символ статуса и грации. Их скакуны становятся настоящими спутниками жизни... 02.01.2026, Sputnik Абхазия

Лошади помогают владельцам поддерживать физическую форму, развивать чувство ответственности и сохранять связь с природой. Некоторые звезды предпочитают породистых верховых, другие — спортивных конкурентов, а кто-то — грациозных и спокойных скакунов для прогулок и отдыха.Для многих знаменитостей и политиков лошадь — не просто животное, а друг и источник вдохновения, отражающий характер и стиль жизни своего владельца.

2026

