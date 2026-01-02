Абхазия
Мой друг – грациозный скакун: лошади в жизни знаменитостей и политиков

13:00 02.01.2026
Подписаться
Знаменитости и политики часто выбирают лошадей не только как хобби, но и как символ статуса и грации. Их скакуны становятся настоящими спутниками жизни, участвуют в спортивных соревнованиях, светских мероприятиях и даже семейных фотосессиях.
Лошади помогают владельцам поддерживать физическую форму, развивать чувство ответственности и сохранять связь с природой. Некоторые звезды предпочитают породистых верховых, другие — спортивных конкурентов, а кто-то — грациозных и спокойных скакунов для прогулок и отдыха.
Для многих знаменитостей и политиков лошадь — не просто животное, а друг и источник вдохновения, отражающий характер и стиль жизни своего владельца.
© Getty Images / GHI/Universal History Archive

Президент США Джон Кеннеди и его дети стоят рядом с пони Кэролайн по имени Макарони

1/12
© Getty Images / GHI/Universal History Archive

Президент США Джон Кеннеди и его дети стоят рядом с пони Кэролайн по имени Макарони

© Getty Images / Keystone Features

Британско-американская актриса Элизабет Тейлор верхом на лошади

2/12
© Getty Images / Keystone Features

Британско-американская актриса Элизабет Тейлор верхом на лошади

© Sputnik / Vladimir Rodionov / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин с мини-лошадкой по имени Вадик, подаренной ему в Казани

3/12
© Sputnik / Vladimir Rodionov
/
Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин с мини-лошадкой по имени Вадик, подаренной ему в Казани

© Getty Images / Hulton Archive/Lisa Sheridan

Принцесса Элизабет (королева Елизавета II) рядом с лошадью в саду Виндзорского замка

4/12
© Getty Images / Hulton Archive/Lisa Sheridan

Принцесса Элизабет (королева Елизавета II) рядом с лошадью в саду Виндзорского замка

© Foto / New Line Cinema, 2001

Кадр из трилогии " Властелин колец"

5/12
© Foto / New Line Cinema, 2001

Кадр из трилогии " Властелин колец"

© Foto / KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время подъема на священную гору Пэктусан

6/12
© Foto / KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время подъема на священную гору Пэктусан

© Getty Images / Archive Photos/Universal

Николь Кидман ведет лошадь в сцене из фильма "Далёко и широко"

7/12
© Getty Images / Archive Photos/Universal

Николь Кидман ведет лошадь в сцене из фильма "Далёко и широко"

© AP Photo Anonymous

Наследный принц Дубая и министр обороны ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум на лошади Фалах делает перерыв во время конных гонок

8/12
© AP Photo Anonymous

Наследный принц Дубая и министр обороны ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум на лошади Фалах делает перерыв во время конных гонок

© Getty Images / Arnaldo Magnani

Певица Мадонна улыбается верхом на лошади возле студии шоу "Late Show With David Letterman"

9/12
© Getty Images / Arnaldo Magnani

Певица Мадонна улыбается верхом на лошади возле студии шоу "Late Show With David Letterman"

© Getty Images / Sygma/Nancy Moran

Патрик Суэйзи на съемочной площадке фильма "Бунтарь без причины"

10/12
© Getty Images / Sygma/Nancy Moran

Патрик Суэйзи на съемочной площадке фильма "Бунтарь без причины"

© Getty Images / Michael Ochs Archives

Мэрилин Монро верхом на лошади в сцене из фильма "Несостоявшиеся"

11/12
© Getty Images / Michael Ochs Archives

Мэрилин Монро верхом на лошади в сцене из фильма "Несостоявшиеся"

© Foto / Paramount Pictures, 1999

Кадр из фильма "Сонная Лощина"

12/12
© Foto / Paramount Pictures, 1999

Кадр из фильма "Сонная Лощина"

0