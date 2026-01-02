https://sputnik-abkhazia.ru/20260102/khintba-rasskazal-kakim-vydalsya-2025-god-dlya-rusdrama-1060192215.html

Хинтба рассказал, каким выдался 2025 год для РУСДРАМа

Хинтба рассказал, каким выдался 2025 год для РУСДРАМа

Sputnik Абхазия

2025 год для Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера был разносторонне насыщен. 02.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-02T14:10+0300

2026-01-02T14:10+0300

2026-01-02T15:26+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/02/1060204448_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6dc323815ef74ae282348bfb6d431b92.jpg

2025 год для Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера был разносторонне насыщен. Гендиректор Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik сказал, что прошедший год был для РУСДРАМа потрясающим. По его мнению, театр достиг наивысших успехов в сфере премьерных спектаклей, их востребованности у зрителей и обширной гастрольной деятельности. Какие главные победы и открытия запомнились, что ждет одну из главных сцен страны в следующем году смотрите в видеоверсии беседы .

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, культура, видео