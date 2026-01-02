https://sputnik-abkhazia.ru/20260102/khintba-rasskazal-kakim-vydalsya-2025-god-dlya-rusdrama-1060192215.html
Хинтба рассказал, каким выдался 2025 год для РУСДРАМа
02.01.2026
2025 год для Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера был разносторонне насыщен. Гендиректор Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik сказал, что прошедший год был для РУСДРАМа потрясающим. По его мнению, театр достиг наивысших успехов в сфере премьерных спектаклей, их востребованности у зрителей и обширной гастрольной деятельности. Какие главные победы и открытия запомнились, что ждет одну из главных сцен страны в следующем году смотрите в видеоверсии беседы .
14:10 02.01.2026 (обновлено: 15:26 02.01.2026)
Гендиректор Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik сказал, что прошедший год был для РУСДРАМа потрясающим. По его мнению, театр достиг наивысших успехов в сфере премьерных спектаклей, их востребованности у зрителей и обширной гастрольной деятельности.
Какие главные победы и открытия запомнились, что ждет одну из главных сцен страны в следующем году смотрите в видеоверсии беседы .