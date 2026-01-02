Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Утро на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260102/natsionalnyy-sostav-naseleniya-abkhazii-v-2025-godu-1060198845.html
Национальный состав населения Абхазии в 2025 году
Национальный состав населения Абхазии в 2025 году
Sputnik Абхазия
Численность населения за последние пять лет в Абхазии выросла. 02.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-02T09:00+0300
2026-01-02T09:00+0300
в абхазии
инфографика
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1e/1060153002_0:65:1249:768_1920x0_80_0_0_7adda8620bdf42d37b8d3f99ebbd9abe.png
Численность населения за последние пять лет в Абхазии выросла. Большую часть жителей республики составляют граждане абхазской национальности, следует из данных Государственного комитета по статистике. Уточняется, что доля городского населения немного выше, чем сельского. По данным на начало 2025 года, это 50,1% против 49,9%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1e/1060153002_69:0:1180:833_1920x0_80_0_0_ac546690211779fd7a978a9e87a3be6d.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, мультимедиа, инфографика
инфографика, мультимедиа, инфографика

Национальный состав населения Абхазии в 2025 году

09:00 02.01.2026
Подписаться
Национальный состав населения Абхазии в 2025 году - Sputnik Абхазия
Численность населения за последние пять лет в Абхазии выросла.
Большую часть жителей республики составляют граждане абхазской национальности, следует из данных Государственного комитета по статистике.
Уточняется, что доля городского населения немного выше, чем сельского. По данным на начало 2025 года, это 50,1% против 49,9%.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0