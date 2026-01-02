https://sputnik-abkhazia.ru/20260102/natsionalnyy-sostav-naseleniya-abkhazii-v-2025-godu-1060198845.html
Национальный состав населения Абхазии в 2025 году
Национальный состав населения Абхазии в 2025 году
Численность населения за последние пять лет в Абхазии выросла. Большую часть жителей республики составляют граждане абхазской национальности, следует из данных Государственного комитета по статистике. Уточняется, что доля городского населения немного выше, чем сельского. По данным на начало 2025 года, это 50,1% против 49,9%.
Численность населения за последние пять лет в Абхазии выросла.
Большую часть жителей республики составляют граждане абхазской национальности, следует из данных
Государственного комитета по статистике.
Уточняется, что доля городского населения немного выше, чем сельского. По данным на начало 2025 года, это 50,1% против 49,9%.