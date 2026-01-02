Спортсмен года: интервью с Иналом Гаделия

https://sputnik-abkhazia.ru/20260102/sportsmen-goda-intervyu-s-inalom-gadeliya--1060143895.html

Названы лучшие абхазские спортсмены 2025 года в 10 видах спорта. Премии вручили в Сухуме на ежегодном конкурсе "Молодой лидер". 02.01.2026, Sputnik Абхазия

Названы лучшие абхазские спортсмены 2025 года в 10 видах спорта. Премии вручили в Сухуме на ежегодном конкурсе "Молодой лидер".Победили:Инал Гаделия — самбо, Инар Кетия — вольная борьба, Федор Шипарцов — баскетбол, Батал Гогия — волейбол, Леон Черкезия — дзюдо, Харитон Агрба — бокс, Заур Тарба — футбол, Ренат Карчава — настольный теннис, Темур Чхебелия — конный спорт, Астамур Кация — теннис.Также дзюдоист Леон Черкезия — лучший спортсмен по версии болельщиков.Отмечено, что лучшим спортсменом года признан Инал Гаделия. Интервью с ним слушайте в подкасте.

