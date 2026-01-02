Абхазия
Радио
Спортсмен года: интервью с Иналом Гаделия
17:26 02.01.2026 (обновлено: 13:50 03.01.2026)
Подписаться
Названы лучшие абхазские спортсмены 2025 года в 10 видах спорта. Премии вручили в Сухуме на ежегодном конкурсе "Молодой лидер".
Победили:
Инал Гаделия — самбо, Инар Кетия — вольная борьба, Федор Шипарцов — баскетбол, Батал Гогия — волейбол, Леон Черкезия — дзюдо, Харитон Агрба — бокс, Заур Тарба — футбол, Ренат Карчава — настольный теннис, Темур Чхебелия — конный спорт, Астамур Кация — теннис.
Также дзюдоист Леон Черкезия — лучший спортсмен по версии болельщиков.
Отмечено, что лучшим спортсменом года признан Инал Гаделия.
Интервью с ним слушайте в подкасте.
