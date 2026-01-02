https://sputnik-abkhazia.ru/20260102/tam-gde-dusha-intervyu-irakliya-khintba-po-itogam-2025-goda-1059951362.html
Там, где душа: интервью Ираклия Хинтба по итогам 2025 года
2025 год для Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера был насыщен премьерами, гастролями и, конечно же, зрителями. Какие главные победы и... 02.01.2026, Sputnik Абхазия
2025 год для Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера был насыщен премьерами, гастролями и, конечно же, зрителями. Какие главные победы и открытия запомнились, что ждет одну из главных сцен страны в году следующем, об этом в интервью радио Sputnik рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.Слушайте подкаст.
2025 год для Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера был насыщен премьерами, гастролями и, конечно же, зрителями. Какие главные победы и открытия запомнились, что ждет одну из главных сцен страны в году следующем, об этом в интервью радио Sputnik рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.