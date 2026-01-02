Абхазия
Там, где душа: интервью Ираклия Хинтба по итогам 2025 года
Там, где душа: интервью Ираклия Хинтба по итогам 2025 года

11:23 02.01.2026
2025 год для Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера был насыщен премьерами, гастролями и, конечно же, зрителями. Какие главные победы и открытия запомнились, что ждет одну из главных сцен страны в году следующем, об этом в интервью радио Sputnik рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Слушайте подкаст.
0