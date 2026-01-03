https://sputnik-abkhazia.ru/20260103/chislennost-zanyatogo-naseleniya-v-abkhazii-v-2024-godu-1060210655.html
Численность занятого населения в Абхазии в 2024 году
Численность занятого населения в Абхазии в 2024 году
Численность занятого населения в Абхазии в 2024 году превысила 43 тысячи человек, следует из данных Госстата. 03.01.2026
Численность занятого населения в Абхазии в 2024 году превысила 43 тысячи человек, следует из данных Госстата. Самое большое число официально работающих граждан — в Сухуме. Их там зафиксировано больше, чем во всех остальных районах вместе взятых. Средняя заработная плата в прошлом году составляла 28 440 рублей.
Численность занятого населения в Абхазии в 2024 году
