Год серьезных преобразований: глава МИД Абхазии подвел итоги 2025 года

В интервью радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц подвел внешнеполитические итоги ушедшего года. 03.01.2026, Sputnik Абхазия

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ушедший 2025-й год был непростым, но успешным в сфере внешней политики. По его словам, это год серьезных преобразований для республики, а главным событием 2025 года он назвал встречу с коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и развитие отношений со стратегическим партнером – Россией. В интервью радио Барциц рассказал, как ведется работа с диаспорами заграницей, что необходимо для построения эффективного государства, а также рассказал, как отмечает Новый год.

