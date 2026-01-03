https://sputnik-abkhazia.ru/20260103/god-sereznykh-preobrazovaniy-glava-mid-abkhazii-podvel-itogi-2025-goda-1060219270.html
Год серьезных преобразований: глава МИД Абхазии подвел итоги 2025 года
Год серьезных преобразований: глава МИД Абхазии подвел итоги 2025 года
В интервью радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц подвел внешнеполитические итоги ушедшего года.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ушедший 2025-й год был непростым, но успешным в сфере внешней политики. По его словам, это год серьезных преобразований для республики, а главным событием 2025 года он назвал встречу с коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и развитие отношений со стратегическим партнером – Россией. В интервью радио Барциц рассказал, как ведется работа с диаспорами заграницей, что необходимо для построения эффективного государства, а также рассказал, как отмечает Новый год.
