О проектах, музыкальном искусстве в Абхазии и планах: беседа с Алисой Гицба

Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Алиса Гицба в беседе на радио подвела итоги 2025 года в сфере культуры, рассказала какие проекты запомнились, о том, как развивается инициированный и организованный ею Международный музыкальный конкурс-лаборатория, о значении культурного обмена в укреплении международных связей, поделилась мыслями о развитии музыкального искусства в Абхазии и планами в новом году.Слушайте подкаст.

