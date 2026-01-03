Абхазия
О проектах, музыкальном искусстве в Абхазии и планах: беседа с Алисой Гицба
О проектах, музыкальном искусстве в Абхазии и планах: беседа с Алисой Гицба
О проектах, музыкальном искусстве в Абхазии и планах: беседа с Алисой Гицба
О проектах, музыкальном искусстве в Абхазии и планах: беседа с Алисой Гицба
Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Алиса Гицба в беседе на радио подвела итоги 2025 года в сфере культуры, рассказала какие проекты запомнились, о том, как развивается инициированный и организованный ею Международный музыкальный конкурс-лаборатория, о значении культурного обмена в укреплении международных связей, поделилась мыслями о развитии музыкального искусства в Абхазии и планами в новом году.Слушайте подкаст.
О проектах, музыкальном искусстве в Абхазии и планах: беседа с Алисой Гицба

11:28 03.01.2026
О проектах, музыкальном искусстве в Абхазии и планах: беседа с Алисой Гицба
Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Алиса Гицба в беседе на радио подвела итоги 2025 года в сфере культуры, рассказала какие проекты запомнились, о том, как развивается инициированный и организованный ею Международный музыкальный конкурс-лаборатория, о значении культурного обмена в укреплении международных связей, поделилась мыслями о развитии музыкального искусства в Абхазии и планами в новом году.
Слушайте подкаст.
