Средства ПВО России за ночь сбили 22 украинских БпЛА
Средства ПВО России за ночь сбили 22 украинских БпЛА
03.01.2026
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Над Крымом уничтожили 12 БпЛА, над Краснодарским краем - шесть.Два дрона сбили над Ростовской областью, по одному - над Адыгеей и Азовским морем.
