Ситуация на границе Крыма с Украиной
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО России за ночь сбили 22 украинских БпЛА
Средства ПВО России за ночь сбили 22 украинских БпЛА
Практически каждую ночь ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов. 03.01.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Над Крымом уничтожили 12 БпЛА, над Краснодарским краем - шесть.Два дрона сбили над Ростовской областью, по одному - над Адыгеей и Азовским морем.
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Практически каждую ночь ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
Над Крымом уничтожили 12 БпЛА, над Краснодарским краем - шесть.
Два дрона сбили над Ростовской областью, по одному - над Адыгеей и Азовским морем.
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска освободили девять населенных пунктов за неделю в зоне СВО
Вчера, 19:06
