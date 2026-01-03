Средства ПВО России за ночь сбили 22 украинских БпЛА

https://sputnik-abkhazia.ru/20260103/sredstva-pvo-rossii-za-noch-sbili-22-ukrainskikh-bpla-1060211246.html

Практически каждую ночь ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов. 03.01.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Над Крымом уничтожили 12 БпЛА, над Краснодарским краем - шесть.Два дрона сбили над Ростовской областью, по одному - над Адыгеей и Азовским морем.

