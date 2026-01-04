Абхазия
Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
"Осторожно, спойлер!": комедии
"Осторожно, спойлер!": комедии
Вымирающий жанр "комедия" и наиболее яркие его представители в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!". Наряду с ведущими своим мнением по этому поводу поделилась... 04.01.2026, Sputnik Абхазия
Вымирающий жанр "комедия" и наиболее яркие его представители в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!". Наряду с ведущими своим мнением по этому поводу поделилась специальный гость выпуска, журналист Марианна Котова.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
"Осторожно, спойлер!": комедии

17:46 04.01.2026 (обновлено: 15:08 05.01.2026)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": комедии
Подписаться
Вымирающий жанр "комедия" и наиболее яркие его представители в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!". Наряду с ведущими своим мнением по этому поводу поделилась специальный гость выпуска, журналист Марианна Котова.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
0