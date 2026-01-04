"Осторожно, спойлер!": комедии

https://sputnik-abkhazia.ru/20260104/ostorozhno-spoyler-komedii-1059923935.html
2026-01-04T17:46+0300
2026-01-04T17:46+0300
2026-01-05T15:08+0300
осторожно, спойлер!
подкасты
осторожно, спойлер
абхазия
кино
литература
Вымирающий жанр "комедия" и наиболее яркие его представители в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!". Наряду с ведущими своим мнением по этому поводу поделилась специальный гость выпуска, журналист Марианна Котова.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Вымирающий жанр "комедия" и наиболее яркие его представители в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!". Наряду с ведущими своим мнением по этому поводу поделилась специальный гость выпуска, журналист Марианна Котова.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.