Праздник для жителей и гостей Абхазии: организаторы о втором фестивале "Мандарин"

Праздник для жителей и гостей Абхазии: организаторы о втором фестивале "Мандарин"

Зимний фестиваль "Мандарин", в организации которого задействовано около 300 человек, пройдет в Абхазии с 6 по 10 января. 04.01.2026

Как рассказали организаторы фестиваля "Мандарин" во время пресс-конференции в Sputnik, программа будет насыщена культурными, развлекательными и образовательными событиями. Фестиваль будет проходить с 6 по 10 января. Все мероприятий, кроме открытия этно-мурала в Ткуарчале, состоятся в столице республики. В их числе гастрономический и инклюзивный фестивали, ярмарка, сельскохозяйственная выставка, мастер-классы, лекции, конкурс национального костюма, развлекательная программа для детей и взрослых.

