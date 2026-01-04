Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Асабша. Ашьыжь Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Суббота. Утро на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша. Ашьыжь Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Суббота. Утро на Sputnik
21:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20260104/prazdnik-dlya-zhiteley-i-gostey-abkhazii-organizatory-o-vtorom-festivale-mandarin-1060230752.html
Праздник для жителей и гостей Абхазии: организаторы о втором фестивале "Мандарин"
Праздник для жителей и гостей Абхазии: организаторы о втором фестивале "Мандарин"
Sputnik Абхазия
Зимний фестиваль "Мандарин", в организации которого задействовано около 300 человек, пройдет в Абхазии с 6 по 10 января. 04.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-04T18:48+0300
2026-01-04T18:48+0300
пресс-центр
абхазия
новости
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/04/1060230182_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7292ce96a71846940c1c241edfd98c8b.jpg
Как рассказали организаторы фестиваля "Мандарин" во время пресс-конференции в Sputnik, программа будет насыщена культурными, развлекательными и образовательными событиями. Фестиваль будет проходить с 6 по 10 января. Все мероприятий, кроме открытия этно-мурала в Ткуарчале, состоятся в столице республики. В их числе гастрономический и инклюзивный фестивали, ярмарка, сельскохозяйственная выставка, мастер-классы, лекции, конкурс национального костюма, развлекательная программа для детей и взрослых.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/04/1060230182_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7b409a44012c2060f5cd4c85f5c2e117.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео

Праздник для жителей и гостей Абхазии: организаторы о втором фестивале "Мандарин"

18:48 04.01.2026
© Видео Sputnik
Подписаться
Зимний фестиваль "Мандарин", в организации которого задействовано около 300 человек, пройдет в Абхазии с 6 по 10 января.
Как рассказали организаторы фестиваля "Мандарин" во время пресс-конференции в Sputnik, программа будет насыщена культурными, развлекательными и образовательными событиями.
Фестиваль будет проходить с 6 по 10 января. Все мероприятий, кроме открытия этно-мурала в Ткуарчале, состоятся в столице республики. В их числе гастрономический и инклюзивный фестивали, ярмарка, сельскохозяйственная выставка, мастер-классы, лекции, конкурс национального костюма, развлекательная программа для детей и взрослых.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0