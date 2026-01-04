https://sputnik-abkhazia.ru/20260104/prazdnik-dlya-zhiteley-i-gostey-abkhazii-organizatory-o-vtorom-festivale-mandarin-1060230752.html
Праздник для жителей и гостей Абхазии: организаторы о втором фестивале "Мандарин"
Праздник для жителей и гостей Абхазии: организаторы о втором фестивале "Мандарин"
Зимний фестиваль "Мандарин", в организации которого задействовано около 300 человек, пройдет в Абхазии с 6 по 10 января.
Как рассказали организаторы фестиваля "Мандарин" во время пресс-конференции в Sputnik, программа будет насыщена культурными, развлекательными и образовательными событиями. Фестиваль будет проходить с 6 по 10 января. Все мероприятий, кроме открытия этно-мурала в Ткуарчале, состоятся в столице республики. В их числе гастрономический и инклюзивный фестивали, ярмарка, сельскохозяйственная выставка, мастер-классы, лекции, конкурс национального костюма, развлекательная программа для детей и взрослых.
