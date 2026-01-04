https://sputnik-abkhazia.ru/20260104/sputnik-nedeli-snegopad-novyy-god-i-ataka-ssha-na-venesuelu-1060227872.html

Sputnik недели: снегопад, Новый год и атака США на Венесуэлу

Sputnik недели: снегопад, Новый год и атака США на Венесуэлу

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 29 декабря по 4 января. 04.01.2026

О том, как Абхазия отметила Новый год, что абхазскому народу пожелал глава республики Бадра Гунба, какие решения принял Парламент на завершающем заседании сессии и кого похитили в Сухуме, читайте в материале Sputnik.SputnikНовый 2026 год и поздравленияВ прошлый четверг Абхазия вместе со всеми странами мира встретила Новый 2026 год.За несколько минут до начала Нового года с поздравительной речью выступил президент Абхазии Бадра Гунба."Провожая уходящий год, прежде всего хочу отметить наше главное достижение. В это сложное для мирового сообщества время в нашей стране сохраняются мир и стабильность", - подчеркнул глава государства.Он напомнил, что ушедший год начался с внеочередных президентских выборов. Они стали непростым испытанием для абхазской государственности, но по итогу подтвердили ее зрелость.Главной задачей на будущее президент назвал объединение общества ради строительства сильного государства.Гунба добавил, что 2026 год объявлен Годом села. И цель — не просто сохранить села как источник языка, культуры и традиций, но и сделать жизнь там по-настоящему комфортной, создать условия для того, чтобы молодежь хотела жить и развиваться в родных селах.Особо глава государства отметил важность укрепления отношений с Россией, подчеркнул намерение и дальше развивать их.Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунба с наступающими праздниками 30 декабря.По всей республике прошли праздничные мероприятия, акции, концерты, запустили фейерверки. 31 декабря на площади у Драмтеатра в Сухуме открыли елку из мандаринов высотой пять метров. На ее создание понадобилось 1,5 тонны мандаринов и 300 килограммов апельсин.Завершение осенней сессииПарламент Абхазии завершил осеннюю сессию 29 декабря. На заключительном заседании депутаты утвердили бюджет Абхазии на 2026 год.Доходы составят 19,514 миллиардов рублей, расходы — 20,544 миллиардов, дефицит — 1,029 миллиард.Общий объем доходов республиканского бюджета в следующем году утвержден в сумме 14,806 миллиардов рублей. Из них 4,2 миллиарда составит финпомощь России в целях социально-экономического развития Абхазии, и 1 миллиард — средства Инвестпрограммы.Также Народное собрание внесло в окончательном чтении поправки в акты, связанные с Общественной палатой Абхазии.Вырос возрастной ценз — раньше членом Палаты мог быть кандидат, достигший 21 года, сейчас возраст подняли до 30 лет.Политические организации и партии не смогут предлагать кандидатов в члены ОП, делать это могут только общественные организации.Кроме того, избранные кандидаты от городов и районов автоматически становятся членами Палаты без утверждения другими органами.Повышение пособийЕдиновременные выплаты по рождению ребенка увеличатся с 2026 года, такое решение принял Кабинет министров Абхазии 29 декабря.Кабмин Абхазии утвердил:Ранее выплаты составляли 27 и 22 тыс. соответственно.Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.Соглашение на пять летПо сообщению пресс-службы Минэка, Абхазия и Россия подписали соглашение о реализации программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы.В том числе, оно предполагает предоставление безвозмездной финансовой помощи с российской стороны.Эти средства направят на повышение зарплат бюджетникам, инвестиции в объекты инфраструктуры, оказание государственной поддержки в инвестиционной деятельности в Абхазии и текущую "базовую" помощь.Снегопад и последствияВ ночь с 28 на 29 декабря на Абхазию обрушились снегопад и сильный ветер. Непогода привела к падению деревьев, обрыву электропроводов, обледенению дорог и затруднила проезд транспорта.ГАИ Абхазии обратилась к водителям проявлять осторожность на дорогах из-за непогоды.На устранение последствий стихии, в особенности на налаживание энергоснабжения в городах и районах страны, понадобилось несколько суток.Атака США3 января примерно в 02:00 по местному времени США нанесли удары по городам Венесуэлы, в том числе по столице, Каракасу.Ярко выраженной агрессией в отношении суверенного государства назвал атаку США на Венесуэлу глава МИД Абхазии Олег Барциц в комментарии Sputnik."Практически беспрецедентный факт, когда в результате силовых действий, был пленен, похищен и вывезен в Соединенные штаты президент суверенного государства вместе с супругой. Мы все видели эти кадры. Разумеется, это акт попрания международного права", - подчеркнул он.Барциц также добавил, что действия США в очередной раз стали подтверждением того, что международное право и отношения между странами, политическими блоками подвергаются демонтажу.Посольство Республики Абхазия в Венесуэле функционирует в штатном режиме и абхазские дипломаты в тесном контакте с российскими коллегами, добавил он.Подарок музею Нестора ЛакобаРосгосцирк передал 14,2 млн рублей музею Нестора Лакоба, сообщил Минкульт Абхазии.Это средства, вырученные от продажи билетов на представление "Созвездие смелых" с 14 июня по 21 сентября, когда Сочинский цирк находился на гастролях в Абхазии."Переданные средства будут направлены на восстановление экспозиции, на создание стендов и демонстрационного оборудования. Это важный шаг в деле возрождения культурного наследия Абхазии, укрепления уз дружбы и взаимопонимания", — подчеркнул гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.Дом-музей Нестора Лакоба был открыт в 1983 году в историческом особняке купца Бостанджогло в Сухуме. Помещение отремонтировали в 2023 году.Открытие кинозаловПремьерные показы фильмов прошли в новых кинозалах Сухума, Гагры и Гулрыпша 2 января.Их посетили более 660 человек, сообщил Sputnik советник президента Абхазии по вопросам кинематографии Аинар Лабахуа."Посетителям очень понравились фильмы, они оставили очень много позитивных отзывов", — добавил он.В Сухуме и Гулрыпше зрителям показывали фильмы "Чебурашка 2" и "Буратино", в Гагре — "Чебурашка 2" и "Простоквашино".Кинозал будет функционировать ив Гудауте, где по техническим причинам показ 2 января не состоялся показ.Суд над Адгуром ХаразияГенпрокуратура зачитала обвинительное заключение по делу экс-депутата Адгура Харазия на заседании Верховного суда 29 декабря, сообщили Sputnik в ведомстве.Харазия заявил, что убийство депутата Вахтанга Голандзия было совершено по неосторожности, рассказал начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба.Защитник подсудимого Асида Арчелия выступила с заявлением, отметив, что Харазия признал вину по двум эпизодам незаконного ношения и хранения огнестрельного оружия. Также Адгур Харазия отказался высказаться по факту покушения на депутата Кана Кварчия.Самого экс-депутата Парламента на судебном заседании не было.Следующее заседание назначено на 22 января.Похищение в СухумеВ субботу, 3 января стало известно о том, что на набережной в Сухуме была похищена городская скульптура "Дядя Левик с нано-рыбкой". Ее автор - скульптор Архип Лабахуа.По словам Лабахуа, столичные власти в курсе произошедшего. Он заявил, планирует обратиться в правоохранительные органы. В воскресенье Архип Лабахуа сообщил в соцсетях, что "Дядю Левика" нашли сухумские милиционеры.

