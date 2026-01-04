https://sputnik-abkhazia.ru/20260104/sredstva-pvo-za-noch-sbili-90-ukrainskikh-bpla-nad-rossiey-1060223197.html

Средства ПВО за ночь сбили 90 украинских БпЛА над Россией

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 04.01.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. В ночь на 4 января средства противовоздушной обороны сбили 90 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.Над Брянской областью сбили 37 БпЛА, над Курской - 22, над Калужской областью и Московским регионом - по 11.Четыре дрона уничтожили над Тульской областью, два над Воронежской, по одному - над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

2026

