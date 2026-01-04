https://sputnik-abkhazia.ru/20260104/sredstva-pvo-za-noch-sbili-90-ukrainskikh-bpla-nad-rossiey-1060223197.html
Средства ПВО за ночь сбили 90 украинских БпЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 90 украинских БпЛА над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 04.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-04T09:00+0300
2026-01-04T09:00+0300
2026-01-04T09:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054237038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c68dd6b637a643eb8e07016f0bc8a082.jpg
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. В ночь на 4 января средства противовоздушной обороны сбили 90 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.Над Брянской областью сбили 37 БпЛА, над Курской - 22, над Калужской областью и Московским регионом - по 11.Четыре дрона уничтожили над Тульской областью, два над Воронежской, по одному - над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260103/1060215096.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054237038_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd0d72d196d727ea8706768677da94d1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Средства ПВО за ночь сбили 90 украинских БпЛА над Россией
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. В ночь на 4 января средства противовоздушной обороны сбили 90 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
Над Брянской областью сбили 37 БпЛА, над Курской - 22, над Калужской областью и Московским регионом - по 11.
Четыре дрона уничтожили над Тульской областью, два над Воронежской, по одному - над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.