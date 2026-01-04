Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО за ночь сбили 90 украинских БпЛА над Россией
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. В ночь на 4 января средства противовоздушной обороны сбили 90 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.Над Брянской областью сбили 37 БпЛА, над Курской - 22, над Калужской областью и Московским регионом - по 11.Четыре дрона уничтожили над Тульской областью, два над Воронежской, по одному - над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
09:00 04.01.2026
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. В ночь на 4 января средства противовоздушной обороны сбили 90 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
Над Брянской областью сбили 37 БпЛА, над Курской - 22, над Калужской областью и Московским регионом - по 11.
Четыре дрона уничтожили над Тульской областью, два над Воронежской, по одному - над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
