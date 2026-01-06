Абхазия
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Лечение и модернизация: глава Минздрава Абхазии о достижениях ведомства в 2025 году
Лечение и модернизация: глава Минздрава Абхазии о достижениях ведомства в 2025 году
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба рассказал о достижениях ушедшего года и планах на 2026 год. 2025 год был достаточно сложным, сказал глава Минздрава... 06.01.2026, Sputnik Абхазия
Лечение и модернизация: глава Минздрава Абхазии о достижениях ведомства в 2025 году

21:44 06.01.2026
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба рассказал о достижениях ушедшего года и планах на 2026 год.

2025 год был достаточно сложным, сказал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба.

"Разные события сопровождали нас в 2025 году, и в плане лечения пациентов и в плане развития здравоохранения", – подчеркнул глава ведомства.

Для модернизации системы здравоохранения было сделано очень многое, отметил Бутба.

Он также рассказал о том, какие программы были проведены в 2025 году, о лечении граждан республики как в Абхазии так и за пределами страны.
