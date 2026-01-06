https://sputnik-abkhazia.ru/20260106/lechenie-i-modernizatsiya-glava-minzdrava-abkhazii-o-dostizheniyakh-vedomstva-v-2025-godu-1060253493.html

Лечение и модернизация: глава Минздрава Абхазии о достижениях ведомства в 2025 году

Лечение и модернизация: глава Минздрава Абхазии о достижениях ведомства в 2025 году

Sputnik Абхазия

Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба рассказал о достижениях ушедшего года и планах на 2026 год. 2025 год был достаточно сложным, сказал глава Минздрава... 06.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-06T21:44+0300

2026-01-06T21:44+0300

2026-01-06T21:44+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/06/1060253551_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_5013dd4ee861a48f2bba6e293a1f32a6.jpg

Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба рассказал о достижениях ушедшего года и планах на 2026 год. 2025 год был достаточно сложным, сказал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба. "Разные события сопровождали нас в 2025 году, и в плане лечения пациентов и в плане развития здравоохранения", – подчеркнул глава ведомства. Для модернизации системы здравоохранения было сделано очень многое, отметил Бутба. Он также рассказал о том, какие программы были проведены в 2025 году, о лечении граждан республики как в Абхазии так и за пределами страны.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, видео