Лечение и модернизация: глава Минздрава Абхазии о достижениях ведомства в 2025 году
Лечение и модернизация: глава Минздрава Абхазии о достижениях ведомства в 2025 году
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба рассказал о достижениях ушедшего года и планах на 2026 год. 2025 год был достаточно сложным, сказал глава Минздрава... 06.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-06T21:44+0300
2026-01-06T21:44+0300
2026-01-06T21:44+0300
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба рассказал о достижениях ушедшего года и планах на 2026 год. 2025 год был достаточно сложным, сказал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба. "Разные события сопровождали нас в 2025 году, и в плане лечения пациентов и в плане развития здравоохранения", – подчеркнул глава ведомства. Для модернизации системы здравоохранения было сделано очень многое, отметил Бутба. Он также рассказал о том, какие программы были проведены в 2025 году, о лечении граждан республики как в Абхазии так и за пределами страны.
2025 год был достаточно сложным, сказал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба.
"Разные события сопровождали нас в 2025 году, и в плане лечения пациентов и в плане развития здравоохранения", – подчеркнул глава ведомства.
Для модернизации системы здравоохранения было сделано очень многое, отметил Бутба.
Он также рассказал о том, какие программы были проведены в 2025 году, о лечении граждан республики как в Абхазии так и за пределами страны.