На страже наследия: каким был 2025 год для Госуправления по охране ИКН

Глава Госуправления по охране историко-культурного наследия Гарри Сангулия в эфире радио Sputnik рассказал, насколько 2025 год оказался плодотворным, какие памятники удалось сохранить, с какими проблемами столкнулись, и какие задачи стоят на будущее.Слушайте подкаст.
12:39 06.01.2026 (обновлено: 12:40 06.01.2026)
Глава Госуправления по охране историко-культурного наследия Гарри Сангулия в эфире радио Sputnik рассказал, насколько 2025 год оказался плодотворным, какие памятники удалось сохранить, с какими проблемами столкнулись, и какие задачи стоят на будущее.