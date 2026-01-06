https://sputnik-abkhazia.ru/20260106/na-strazhe-naslediya-kakim-byl-2025-god-dlya-gosupravleniya-po-okhrane-ikn--1059818026.html

На страже наследия: каким был 2025 год для Госуправления по охране ИКН

Глава Госуправления по охране историко-культурного наследия Гарри Сангулия в эфире радио Sputnik рассказал, насколько 2025 год оказался плодотворным, какие... 06.01.2026, Sputnik Абхазия

На страже наследия: каким был 2025 год для Госуправления по охране ИКН Sputnik Абхазия На страже наследия: каким был 2025 год для Госуправления по охране ИКН

Глава Госуправления по охране историко-культурного наследия Гарри Сангулия в эфире радио Sputnik рассказал, насколько 2025 год оказался плодотворным, какие памятники удалось сохранить, с какими проблемами столкнулись, и какие задачи стоят на будущее.Слушайте подкаст.

