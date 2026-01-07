https://sputnik-abkhazia.ru/20260107/2025-god-diplomatiya-i-traditsii-intervyu-ministra-inostrannykh-del-abkhazii-1059834115.html
2025 год: дипломатия и традиции. Интервью министра иностранных дел Абхазии
2025 год: дипломатия и традиции. Интервью министра иностранных дел Абхазии
В беседе на радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц подвел итоги 2025 года, отмечая его временем серьезных преобразований и важных изменений... 07.01.2026, Sputnik Абхазия
Итоги 2025 года, дипломатия и традиции: беседа с министром иностранных дел Абхазии
Итоги 2025 года, дипломатия и традиции: беседа с министром иностранных дел Абхазии
В беседе на радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц подвел итоги 2025 года, отмечая его временем серьезных преобразований и важных изменений как внутри страны, так и на международной арене. Он рассказал о ключевых направлениях внешней политики, о сотрудничестве с Россией, как стратегическим партнером, о контактах со странами, которые признали суверенитет Абхазии, а также о работе по расширению международного признания. Министр отметил роль диаспоры в укреплении позиций Абхазии и ее международных связей. Глава внешнеполитического ведомства поделился планами на будущее и рассказал о личных традициях новогодних праздников, подчеркивая важность семейных и культурных ценностей.Слушайте подкаст.
2026
