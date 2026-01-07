https://sputnik-abkhazia.ru/20260107/pozitivnye-izmeneniya-i-plany-fil-o-sotsissledovaniyakh-v-abkhazii-1060259477.html
Позитивные изменения и планы: Филь о социсследованиях в Абхазии
Позитивные изменения и планы: Филь о социсследованиях в Абхазии
Sputnik Абхазия
Социологический центр АГУ и МГУ в ушедшем 2025 году провел несколько исследований о ключевых проблемах абхазского общества и его запросах. 07.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-07T12:34+0300
2026-01-07T12:34+0300
2026-01-07T12:34+0300
в абхазии
абхазия
социология
общество
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/07/1060259309_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7a79fdbc53de71afe8a407ce40bc6b25.jpg
В минувшем 2025 году социологический центр АГУ и МГУ провел пять исследований по теме туризма, провел оценку социально-экономической ситуации в Абхазии, изучил экологическую и молодежную политику, а также исследовал тему трудовой этики в республике и восприятия работы населением. Как рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik доцент факультета политологии МГУ, социолог Мария Филь, респонденты социологических исследований обращают внимание на заметные изменения, произошедший в Абхазии за последние полгода. В их числе активные действия властей по ремонту дорог, благоустройству территорий и парковых зон, изменения в сфере транспорта, увеличение количества культурных мероприятий. Кроме того, добавила Филь, в глазах туристов образ Абхазии стал меняться в лучшую сторону, и республика становится им понятнее. В наступившем 2026 году абхазские и российские ученые планируют провести исследования по темам безопасности, межнациональных отношениях и миграционной политики.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/07/1060259309_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ae7e331d94a3251eaa20f9634f5205e7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, социология, общество, видео, мультимедиа, видео
абхазия, социология, общество, видео, мультимедиа, видео
Позитивные изменения и планы: Филь о социсследованиях в Абхазии
Социологический центр АГУ и МГУ в ушедшем 2025 году провел несколько исследований о ключевых проблемах абхазского общества и его запросах.
В минувшем 2025 году социологический центр АГУ и МГУ провел пять исследований по теме туризма, провел оценку социально-экономической ситуации в Абхазии, изучил экологическую и молодежную политику, а также исследовал тему трудовой этики в республике и восприятия работы населением.
Как рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik доцент факультета политологии МГУ, социолог Мария Филь, респонденты социологических исследований обращают внимание на заметные изменения, произошедший в Абхазии за последние полгода.
В их числе активные действия властей по ремонту дорог, благоустройству территорий и парковых зон, изменения в сфере транспорта, увеличение количества культурных мероприятий.
Кроме того, добавила Филь, в глазах туристов образ Абхазии стал меняться в лучшую сторону, и республика становится им понятнее.
В наступившем 2026 году абхазские и российские ученые планируют провести исследования по темам безопасности, межнациональных отношениях и миграционной политики.