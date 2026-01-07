https://sputnik-abkhazia.ru/20260107/pozitivnye-izmeneniya-i-plany-fil-o-sotsissledovaniyakh-v-abkhazii-1060259477.html

Позитивные изменения и планы: Филь о социсследованиях в Абхазии

Позитивные изменения и планы: Филь о социсследованиях в Абхазии

Социологический центр АГУ и МГУ в ушедшем 2025 году провел несколько исследований о ключевых проблемах абхазского общества и его запросах.

В минувшем 2025 году социологический центр АГУ и МГУ провел пять исследований по теме туризма, провел оценку социально-экономической ситуации в Абхазии, изучил экологическую и молодежную политику, а также исследовал тему трудовой этики в республике и восприятия работы населением. Как рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik доцент факультета политологии МГУ, социолог Мария Филь, респонденты социологических исследований обращают внимание на заметные изменения, произошедший в Абхазии за последние полгода. В их числе активные действия властей по ремонту дорог, благоустройству территорий и парковых зон, изменения в сфере транспорта, увеличение количества культурных мероприятий. Кроме того, добавила Филь, в глазах туристов образ Абхазии стал меняться в лучшую сторону, и республика становится им понятнее. В наступившем 2026 году абхазские и российские ученые планируют провести исследования по темам безопасности, межнациональных отношениях и миграционной политики.

