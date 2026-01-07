Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО за ночь сбили над Россией девять украинских дронов
Средства ПВО за ночь сбили над Россией девять украинских дронов
Практически каждую ночь ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью беспилотников.
2026-01-07T10:04+0300
2026-01-07T10:04+0300
СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России в ночь на 7 января перехватили над российскими регионами девять украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.С 23:00 до 07:00 пять беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, два над Крымом, по одному - над Краснодарским краем и Северной Осетией.Всего за ночь, в период с 20:00 до 07:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата, уточнили в ведомстве.
10:04 07.01.2026
Практически каждую ночь ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью беспилотников.
СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России в ночь на 7 января перехватили над российскими регионами девять украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.
С 23:00 до 07:00 пять беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, два над Крымом, по одному - над Краснодарским краем и Северной Осетией.
Всего за ночь, в период с 20:00 до 07:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата, уточнили в ведомстве.
