Средства ПВО за ночь сбили над Россией девять украинских дронов
07.01.2026
СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России в ночь на 7 января перехватили над российскими регионами девять украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.С 23:00 до 07:00 пять беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, два над Крымом, по одному - над Краснодарским краем и Северной Осетией.Всего за ночь, в период с 20:00 до 07:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата, уточнили в ведомстве.
