https://sputnik-abkhazia.ru/20260107/sredstva-pvo-za-noch-sbili-nad-rossiey-devyat-ukrainskikh-dronov-1060256567.html

Средства ПВО за ночь сбили над Россией девять украинских дронов

Средства ПВО за ночь сбили над Россией девять украинских дронов

Sputnik Абхазия

Практически каждую ночь ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью беспилотников. 07.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-07T10:04+0300

2026-01-07T10:04+0300

2026-01-07T10:04+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/03/1055685151_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_4d19ad9f6f7fe8e945d15465e026688f.jpg

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России в ночь на 7 января перехватили над российскими регионами девять украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.С 23:00 до 07:00 пять беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, два над Крымом, по одному - над Краснодарским краем и Северной Осетией.Всего за ночь, в период с 20:00 до 07:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата, уточнили в ведомстве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260106/1060249454.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, министерство обороны рф