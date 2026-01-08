https://sputnik-abkhazia.ru/20260108/1060272949.html

Ленин, Мандела и Чавес: политики и знаменитости, родившиеся в год Лошади

Ленин, Мандела и Чавес: политики и знаменитости, родившиеся в год Лошади

Sputnik Абхазия

Некоторые из самых влиятельных людей мира родились в год Лошади — символа силы, энергии и свободы. 08.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-08T13:03+0300

2026-01-08T13:03+0300

2026-01-08T14:28+0300

фото

мультимедиа

лошади

новости

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/08/1060273128_0:259:2048:1411_1920x0_80_0_0_16184bb5c2be2d3123e6df6f56879e90.jpg

По китайскому календарю 2026 год — год Огненной Лошади. Это благородное животное в культуре и символике всегда ассоциировались с властью, скоростью и непреклонным духом — качествами, присущими этим лидерам. В их историях — решимость, борьба за идеалы и умение вести за собой людей. Эта фотолента напоминает, что год рождения иногда оказывается неожиданным символом характера и энергии, которые проявляются на протяжении всей жизни.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, фото , мультимедиа, лошади, новости, история