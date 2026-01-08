https://sputnik-abkhazia.ru/20260108/1060272949.html
Ленин, Мандела и Чавес: политики и знаменитости, родившиеся в год Лошади
Некоторые из самых влиятельных людей мира родились в год Лошади — символа силы, энергии и свободы.
По китайскому календарю 2026 год — год Огненной Лошади. Это благородное животное в культуре и символике всегда ассоциировались с властью, скоростью и непреклонным духом — качествами, присущими этим лидерам. В их историях — решимость, борьба за идеалы и умение вести за собой людей. Эта фотолента напоминает, что год рождения иногда оказывается неожиданным символом характера и энергии, которые проявляются на протяжении всей жизни.
13:03 08.01.2026 (обновлено: 14:28 08.01.2026)
Некоторые из самых влиятельных людей мира родились в год Лошади — символа силы, энергии и свободы.
По китайскому календарю 2026 год — год Огненной Лошади. Это благородное животное в культуре и символике всегда ассоциировались с властью, скоростью и непреклонным духом — качествами, присущими этим лидерам. В их историях — решимость, борьба за идеалы и умение вести за собой людей.
Эта фотолента напоминает, что год рождения иногда оказывается неожиданным символом характера и энергии, которые проявляются на протяжении всей жизни.
© AP Photo Greg English
Нельсон Мандела и его жена Винни, идущие, держась за руки, поднимают сжатые кулаки после его освобождения из тюрьмы в Кейптауне. Лидер Африканского национального конгресса провел в заключении более 27 лет.
Нельсон Мандела и его жена Винни, идущие, держась за руки, поднимают сжатые кулаки после его освобождения из тюрьмы в Кейптауне. Лидер Африканского национального конгресса провел в заключении более 27 лет.
Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд.
© Sputnik / Mikhail Kuleshov / Перейти в фотобанк
Леонид Брежнев делает запись в книге почетных гостей во время пребывания в Монгольской Народной Республике.
Леонид Брежнев делает запись в книге почетных гостей во время пребывания в Монгольской Народной Республике.
© AP Photo Darko Vojinovic
Игор Ракочевич из "Эфес Пилсен" контролирует мяч во время матча Топ-16 Евролиги против "Партизана" в Белграде.
Игор Ракочевич из "Эфес Пилсен" контролирует мяч во время матча Топ-16 Евролиги против "Партизана" в Белграде.
Советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев (слева) поздравляет первого космонавта Земли Юрия Гагарина с успешным завершением первого полета в космос.
Советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев (слева) поздравляет первого космонавта Земли Юрия Гагарина с успешным завершением первого полета в космос.
© AP Photo Hermann J. Knippertz
Сотрудник музея рассматривает самый известный портрет императора Тайцзу XIV века в Немецком художественно-выставочном зале ФРГ.
Сотрудник музея рассматривает самый известный портрет императора Тайцзу XIV века в Немецком художественно-выставочном зале ФРГ.
© AP Photo Aijaz Rahi
Амитабх Баччан выступает во время телемарафона HELP в поддержку жертв цунами в Бомбее.
Амитабх Баччан выступает во время телемарафона HELP в поддержку жертв цунами в Бомбее.
© Sputnik / Maria Ulyanova / Перейти в фотобанк
Владимир Ильич Ленин в Горках. Фотография Марии Ульяновой, сестры В. И. Ленина.
Владимир Ильич Ленин в Горках. Фотография Марии Ульяновой, сестры В. И. Ленина.
© AP Photo Shizuo Kambayashi
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимает кулак, выступая с речью на ежегодной конференции Либерально-демократической партии в отеле в Токио.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимает кулак, выступая с речью на ежегодной конференции Либерально-демократической партии в отеле в Токио.
© AP Photo Evan Agostini/Invision
Рита Ора на вечеринке Vanity Fair Oscar в центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг, Калифорния.
Рита Ора на вечеринке Vanity Fair Oscar в центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг, Калифорния.
© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко фотографируется со своей собакой - шпицем Умкой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко фотографируется со своей собакой - шпицем Умкой.
© AP Photo Ann Johansson
Роуэн Аткинсон, известный американской аудитории по роли Мистера Бина в кино и на телевидении, позирует для фотографии.
Роуэн Аткинсон, известный американской аудитории по роли Мистера Бина в кино и на телевидении, позирует для фотографии.
© AP Photo Joel Ryan
Актер Джеки Чан позирует для портретов в Американском павильоне во время 65-го Международного кинофестиваля в Каннах.
Актер Джеки Чан позирует для портретов в Американском павильоне во время 65-го Международного кинофестиваля в Каннах.
© AP Photo Rene Perez
Джазовый и блюзовый музыкант Рэй Чарльз выступает на фестивале Kool Jazz в зале Эвери Фишер в Нью-Йорке.
Джазовый и блюзовый музыкант Рэй Чарльз выступает на фестивале Kool Jazz в зале Эвери Фишер в Нью-Йорке.
© AP Photo Jordan Strauss/Invision
Эмма Уотсон на мировой премьере фильма "Красавица и Чудовище" в театр Эль Капитан.
Эмма Уотсон на мировой премьере фильма "Красавица и Чудовище" в театр Эль Капитан.
Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин (в центре) дает интервью журналистам на XXVIII съезде КПСС
Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин (в центре) дает интервью журналистам на XXVIII съезде КПСС
Президент США Джо Байден выступает перед журналистами в рамках саммита "Группы двадцати" на Бали в Индонезии.
Президент США Джо Байден выступает перед журналистами в рамках саммита "Группы двадцати" на Бали в Индонезии.
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанк
Боксер Майк Тайсон во время открытого мастер-класса по боксу во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге.
Боксер Майк Тайсон во время открытого мастер-класса по боксу во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге.
Актриса Сальма Хайек на 65-ом Международном Каннском кинофестивале.
Актриса Сальма Хайек на 65-ом Международном Каннском кинофестивале.
Американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово "алло".
Американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово "алло".
Писатель Александр Солженицын (2-й справа) даёт автографы жителям Владивостока.
Писатель Александр Солженицын (2-й справа) даёт автографы жителям Владивостока.
Первый секретарь МК и МГК ВКП(б) Никита Сергеевич Хрущев (1894-1971).
Первый секретарь МК и МГК ВКП(б) Никита Сергеевич Хрущев (1894-1971).
© AP Photo Chris Pizzello
Марго Робби на церемонии Оскар.
Марго Робби на церемонии Оскар.
© AP Photo Leslie Mazoch
Президент Венесуэлы Уго Чавес машет своим сторонникам в Каракасе. Тысячи сторонников радостно встретили Чавеса после его международного турне.
Президент Венесуэлы Уго Чавес машет своим сторонникам в Каракасе. Тысячи сторонников радостно встретили Чавеса после его международного турне.
© AP Photo
Актер Шон Коннери запечатлён 21 сентября 1983 года.
Актер Шон Коннери запечатлён 21 сентября 1983 года.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи глав стран ЕС в Братиславе.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи глав стран ЕС в Братиславе.
© Sputnik / Перейти в фотобанк
Американский астронавт НАСА, командир пилотируемого корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг. В ходе экспедиции станет первым человеком, ступившим на Луну.
Американский астронавт НАСА, командир пилотируемого корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг. В ходе экспедиции станет первым человеком, ступившим на Луну.
© AP Photo
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестикулирует, обращаясь к членам своей правящей Партии справедливости и развития.
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестикулирует, обращаясь к членам своей правящей Партии справедливости и развития.