Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Утро на Sputnik
13:30
30 мин
Ахәылбыҽха арадио Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер на Sputnik
18:30
30 мин
Ахәылбыҽха арадио Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Утро на Sputnik
13:30
30 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260108/1060272949.html
Ленин, Мандела и Чавес: политики и знаменитости, родившиеся в год Лошади
Ленин, Мандела и Чавес: политики и знаменитости, родившиеся в год Лошади
Sputnik Абхазия
Некоторые из самых влиятельных людей мира родились в год Лошади — символа силы, энергии и свободы. 08.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-08T13:03+0300
2026-01-08T14:28+0300
фото
мультимедиа
лошади
новости
история
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/08/1060273128_0:259:2048:1411_1920x0_80_0_0_16184bb5c2be2d3123e6df6f56879e90.jpg
По китайскому календарю 2026 год — год Огненной Лошади. Это благородное животное в культуре и символике всегда ассоциировались с властью, скоростью и непреклонным духом — качествами, присущими этим лидерам. В их историях — решимость, борьба за идеалы и умение вести за собой людей. Эта фотолента напоминает, что год рождения иногда оказывается неожиданным символом характера и энергии, которые проявляются на протяжении всей жизни.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/08/1060273128_0:251:2048:1787_1920x0_80_0_0_221c93b997e97f2c281b874c7b5b2b14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, лошади, новости, история
фото, фото , мультимедиа, лошади, новости, история

Ленин, Мандела и Чавес: политики и знаменитости, родившиеся в год Лошади

13:03 08.01.2026 (обновлено: 14:28 08.01.2026)
Подписаться
Некоторые из самых влиятельных людей мира родились в год Лошади — символа силы, энергии и свободы.
По китайскому календарю 2026 год — год Огненной Лошади. Это благородное животное в культуре и символике всегда ассоциировались с властью, скоростью и непреклонным духом — качествами, присущими этим лидерам. В их историях — решимость, борьба за идеалы и умение вести за собой людей.
Эта фотолента напоминает, что год рождения иногда оказывается неожиданным символом характера и энергии, которые проявляются на протяжении всей жизни.
© AP Photo Greg English

Нельсон Мандела и его жена Винни, идущие, держась за руки, поднимают сжатые кулаки после его освобождения из тюрьмы в Кейптауне. Лидер Африканского национального конгресса провел в заключении более 27 лет.

Нельсон Мандела и его жена Винни, идущие, держась за руки, поднимают сжатые кулаки после его освобождения из тюрьмы в Кейптауне. Лидер Африканского национального конгресса провел в заключении более 27 лет. - Sputnik Абхазия
1/28
© AP Photo Greg English

Нельсон Мандела и его жена Винни, идущие, держась за руки, поднимают сжатые кулаки после его освобождения из тюрьмы в Кейптауне. Лидер Африканского национального конгресса провел в заключении более 27 лет.

© Foto / Public domain/Al Ravenna/Library of CongressАмериканская певица и актриса Барбра Стрейзанд.
Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд - Sputnik Абхазия
2/28
© Foto / Public domain/Al Ravenna/Library of Congress
Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд.
© Sputnik / Mikhail Kuleshov / Перейти в фотобанк

Леонид Брежнев делает запись в книге почетных гостей во время пребывания в Монгольской Народной Республике.

Леонид Брежнев делает запись в книге почетных гостей во время пребывания в Монгольской Народной Республике. - Sputnik Абхазия
3/28
© Sputnik / Mikhail Kuleshov
/
Перейти в фотобанк

Леонид Брежнев делает запись в книге почетных гостей во время пребывания в Монгольской Народной Республике.

© AP Photo Darko Vojinovic

Игор Ракочевич из "Эфес Пилсен" контролирует мяч во время матча Топ-16 Евролиги против "Партизана" в Белграде.

Игор Ракочевич из &quot;Эфес Пилсен&quot; контролирует мяч во время матча Топ-16 Евролиги против &quot;Партизана&quot; в Белграде. - Sputnik Абхазия
4/28
© AP Photo Darko Vojinovic

Игор Ракочевич из "Эфес Пилсен" контролирует мяч во время матча Топ-16 Евролиги против "Партизана" в Белграде.

© Sputnik  / Перейти в фотобанкСоветский ученый, академик, конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев (слева) поздравляет первого космонавта Земли Юрия Гагарина с успешным завершением первого полета в космос.
Советский ученый Сергей Королев и космонавт Юрий Гагарин - Sputnik Абхазия
5/28
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев (слева) поздравляет первого космонавта Земли Юрия Гагарина с успешным завершением первого полета в космос.
© AP Photo Hermann J. Knippertz

Сотрудник музея рассматривает самый известный портрет императора Тайцзу XIV века в Немецком художественно-выставочном зале ФРГ.

Сотрудник музея рассматривает самый известный портрет императора Тайцзу XIV века в Немецком художественно-выставочном зале ФРГ. - Sputnik Абхазия
6/28
© AP Photo Hermann J. Knippertz

Сотрудник музея рассматривает самый известный портрет императора Тайцзу XIV века в Немецком художественно-выставочном зале ФРГ.

© AP Photo Aijaz Rahi

Амитабх Баччан выступает во время телемарафона HELP в поддержку жертв цунами в Бомбее.

Амитабх Баччан выступает во время телемарафона HELP в поддержку жертв цунами в Бомбее. - Sputnik Абхазия
7/28
© AP Photo Aijaz Rahi

Амитабх Баччан выступает во время телемарафона HELP в поддержку жертв цунами в Бомбее.

© Sputnik / Maria Ulyanova / Перейти в фотобанк

Владимир Ильич Ленин в Горках. Фотография Марии Ульяновой, сестры В. И. Ленина.

Владимир Ильич Ленин в Горках. Фотография Марии Ульяновой, сестры В. И. Ленина. - Sputnik Абхазия
8/28
© Sputnik / Maria Ulyanova
/
Перейти в фотобанк

Владимир Ильич Ленин в Горках. Фотография Марии Ульяновой, сестры В. И. Ленина.

© AP Photo Shizuo Kambayashi

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимает кулак, выступая с речью на ежегодной конференции Либерально-демократической партии в отеле в Токио.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимает кулак, выступая с речью на ежегодной конференции Либерально-демократической партии в отеле в Токио. - Sputnik Абхазия
9/28
© AP Photo Shizuo Kambayashi

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимает кулак, выступая с речью на ежегодной конференции Либерально-демократической партии в отеле в Токио.

© AP Photo Evan Agostini/Invision

Рита Ора на вечеринке Vanity Fair Oscar в центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг, Калифорния.

Рита Ора на вечеринке Vanity Fair Oscar в центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг, Калифорния. - Sputnik Абхазия
10/28
© AP Photo Evan Agostini/Invision

Рита Ора на вечеринке Vanity Fair Oscar в центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг, Калифорния.

© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко фотографируется со своей собакой - шпицем Умкой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко фотографируется со своей собакой - шпицем Умкой. - Sputnik Абхазия
11/28
© Sputnik / Viktor Tolochko
/
Перейти в фотобанк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко фотографируется со своей собакой - шпицем Умкой.

© AP Photo Ann Johansson

Роуэн Аткинсон, известный американской аудитории по роли Мистера Бина в кино и на телевидении, позирует для фотографии.

Роуэн Аткинсон, известный американской аудитории по роли Мистера Бина в кино и на телевидении, позирует для фотографии. - Sputnik Абхазия
12/28
© AP Photo Ann Johansson

Роуэн Аткинсон, известный американской аудитории по роли Мистера Бина в кино и на телевидении, позирует для фотографии.

© AP Photo Joel Ryan

Актер Джеки Чан позирует для портретов в Американском павильоне во время 65-го Международного кинофестиваля в Каннах.

Актер Джеки Чан позирует для портретов в Американском павильоне во время 65-го Международного кинофестиваля в Каннах. - Sputnik Абхазия
13/28
© AP Photo Joel Ryan

Актер Джеки Чан позирует для портретов в Американском павильоне во время 65-го Международного кинофестиваля в Каннах.

© AP Photo Rene Perez

Джазовый и блюзовый музыкант Рэй Чарльз выступает на фестивале Kool Jazz в зале Эвери Фишер в Нью-Йорке.

Джазовый и блюзовый музыкант Рэй Чарльз выступает на фестивале Kool Jazz в зале Эвери Фишер в Нью-Йорке. - Sputnik Абхазия
14/28
© AP Photo Rene Perez

Джазовый и блюзовый музыкант Рэй Чарльз выступает на фестивале Kool Jazz в зале Эвери Фишер в Нью-Йорке.

© AP Photo Jordan Strauss/Invision

Эмма Уотсон на мировой премьере фильма "Красавица и Чудовище" в театр Эль Капитан.

Эмма Уотсон на мировой премьере фильма &quot;Красавица и Чудовище&quot; в театр Эль Капитан. - Sputnik Абхазия
15/28
© AP Photo Jordan Strauss/Invision

Эмма Уотсон на мировой премьере фильма "Красавица и Чудовище" в театр Эль Капитан.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин (в центре) дает интервью журналистам на XXVIII съезде КПСС
Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин - Sputnik Абхазия
16/28
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
Перейти в фотобанк
Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин (в центре) дает интервью журналистам на XXVIII съезде КПСС
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает перед журналистами в рамках саммита "Группы двадцати" на Бали в Индонезии.
Президент США Джо Байден в Индонезии - Sputnik Абхазия
17/28
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден выступает перед журналистами в рамках саммита "Группы двадцати" на Бали в Индонезии.
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанк

Боксер Майк Тайсон во время открытого мастер-класса по боксу во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге.

Боксер Майк Тайсон во время открытого мастер-класса по боксу во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. - Sputnik Абхазия
18/28
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
/
Перейти в фотобанк

Боксер Майк Тайсон во время открытого мастер-класса по боксу во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Сальма Хайек на 65-ом Международном Каннском кинофестивале.
Актриса Сальма Хайек на 65-ом Международном Каннском кинофестивале - Sputnik Абхазия
19/28
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Актриса Сальма Хайек на 65-ом Международном Каннском кинофестивале.
© Sputnik  / Перейти в фотобанкАмериканский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово "алло".
Американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон - Sputnik Абхазия
20/28
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово "алло".
© Sputnik / A. Natruskin / Перейти в фотобанкПисатель Александр Солженицын (2-й справа) даёт автографы жителям Владивостока.
Писатель Александр Солженицын - Sputnik Абхазия
21/28
© Sputnik / A. Natruskin
/
Перейти в фотобанк
Писатель Александр Солженицын (2-й справа) даёт автографы жителям Владивостока.
© Sputnik  / Перейти в фотобанкПервый секретарь МК и МГК ВКП(б) Никита Сергеевич Хрущев (1894-1971).
Первый секретарь МК и МГК ВКП(б) Никита Сергеевич Хрущев - Sputnik Абхазия
22/28
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Первый секретарь МК и МГК ВКП(б) Никита Сергеевич Хрущев (1894-1971).
© AP Photo Chris Pizzello

Марго Робби на церемонии Оскар.

Марго Робби на церемонии Оскар. - Sputnik Абхазия
23/28
© AP Photo Chris Pizzello

Марго Робби на церемонии Оскар.

© AP Photo Leslie Mazoch

Президент Венесуэлы Уго Чавес машет своим сторонникам в Каракасе. Тысячи сторонников радостно встретили Чавеса после его международного турне.

Президент Венесуэлы Уго Чавес машет своим сторонникам в Каракасе. Тысячи сторонников радостно встретили Чавеса после его международного турне. - Sputnik Абхазия
24/28
© AP Photo Leslie Mazoch

Президент Венесуэлы Уго Чавес машет своим сторонникам в Каракасе. Тысячи сторонников радостно встретили Чавеса после его международного турне.

© AP Photo

Актер Шон Коннери запечатлён 21 сентября 1983 года.

Актер Шон Коннери запечатлён 21 сентября 1983 года. - Sputnik Абхазия
25/28
© AP Photo

Актер Шон Коннери запечатлён 21 сентября 1983 года.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи глав стран ЕС в Братиславе.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи глав стран ЕС в Братиславе - Sputnik Абхазия
26/28
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи глав стран ЕС в Братиславе.
© Sputnik  / Перейти в фотобанк

Американский астронавт НАСА, командир пилотируемого корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг. В ходе экспедиции станет первым человеком, ступившим на Луну.

Американский астронавт НАСА, командир пилотируемого корабля &quot;Аполлон-11&quot; Нил Армстронг. В ходе экспедиции станет первым человеком, ступившим на Луну. - Sputnik Абхазия
27/28
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк

Американский астронавт НАСА, командир пилотируемого корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг. В ходе экспедиции станет первым человеком, ступившим на Луну.

© AP Photo

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестикулирует, обращаясь к членам своей правящей Партии справедливости и развития.

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестикулирует, обращаясь к членам своей правящей Партии справедливости и развития. - Sputnik Абхазия
28/28
© AP Photo

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестикулирует, обращаясь к членам своей правящей Партии справедливости и развития.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0