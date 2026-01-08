https://sputnik-abkhazia.ru/20260108/chislennost-naseleniya-abkhazii-v-2020-2025-godakh-1060285877.html

Численность населения Абхазии в 2020-2025 годах

Численность населения Абхазии по итогам 2025 года превысила 243 тысячи человек, следует из данных Госкомитета. 08.01.2026, Sputnik Абхазия

Численность населения Абхазии по итогам 2025 года превысила 243 тысячи человек, следует из данных Госкомитета.По статистике, женщин в республике на 13,6 тысячи больше, чем мужчин. За последние пять лет самый высокий показатель был зафиксирован в 2020 году, самый низкий — в 2024.

