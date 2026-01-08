Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Утро на Sputnik
13:30
30 мин
Аԥшьаша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Четверг. Вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Аԥшьаша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Четверг. Вечер на Sputnik
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
30 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
30 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260108/chislennost-naseleniya-abkhazii-v-2020-2025-godakh-1060285877.html
Численность населения Абхазии в 2020-2025 годах
Численность населения Абхазии в 2020-2025 годах
Sputnik Абхазия
Численность населения Абхазии по итогам 2025 года превысила 243 тысячи человек, следует из данных Госкомитета. 08.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-08T21:41+0300
2026-01-08T21:41+0300
в абхазии
мультимедиа
инфографика
население
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/08/1060285712_0:65:1249:768_1920x0_80_0_0_13a8c33bf092a328c023f4aaca8b751b.png
Численность населения Абхазии по итогам 2025 года превысила 243 тысячи человек, следует из данных Госкомитета.По статистике, женщин в республике на 13,6 тысячи больше, чем мужчин. За последние пять лет самый высокий показатель был зафиксирован в 2020 году, самый низкий — в 2024.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/08/1060285712_69:0:1180:833_1920x0_80_0_0_a211ad1a95f1918cff95a1544a9a4b49.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, инфографика, население, инфографика
мультимедиа, инфографика, население, инфографика

Численность населения Абхазии в 2020-2025 годах

21:41 08.01.2026
Подписаться
Численность населения Абхазии по итогам 2025 года превысила 243 тысячи человек, следует из данных Госкомитета.
По статистике, женщин в республике на 13,6 тысячи больше, чем мужчин.
За последние пять лет самый высокий показатель был зафиксирован в 2020 году, самый низкий — в 2024.
Численность населения Абхазии по итогам 2025 года - Sputnik Абхазия
Численность населения Абхазии по итогам 2025 года - Sputnik Абхазия
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0