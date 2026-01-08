https://sputnik-abkhazia.ru/20260108/chislennost-naseleniya-abkhazii-v-2020-2025-godakh-1060285877.html
Численность населения Абхазии в 2020-2025 годах
Численность населения Абхазии в 2020-2025 годах
Численность населения Абхазии по итогам 2025 года превысила 243 тысячи человек, следует из данных Госкомитета. 08.01.2026
Численность населения Абхазии по итогам 2025 года превысила 243 тысячи человек, следует из данных Госкомитета.По статистике, женщин в республике на 13,6 тысячи больше, чем мужчин. За последние пять лет самый высокий показатель был зафиксирован в 2020 году, самый низкий — в 2024.
Численность населения Абхазии в 2020-2025 годах
