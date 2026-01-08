МИД России осудил захват танкера "Маринера"

https://sputnik-abkhazia.ru/20260108/mid-rossii-osudil-zakhvat-tankera-marinera-1060282453.html

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. МИД России заявил о серьезной обеспокоенности в связи с силовой акцией США против нефтяного танкера "Маринера", произошедшей 7 января в международных водах Северной Атлантики, сообщает пресс-служба ведомства.В госоргане подчеркнули, что судно имело временное разрешение на плавание под флагом России и осуществляло мирный проход в направлении одного из российских портов. Американская сторона была официально проинформирована о принадлежности танкера и его гражданском статусе.В МИД напомнили, что международное морское право допускает остановку и досмотр судов в открытом море только по ограниченному перечню оснований. Кроме того, такие действия возможны лишь с согласия государства флага, а его Россия не давала. Москва ранее выражала протест в связи с преследованием "Маринера" кораблем береговой охраны США.Российская сторона расценивает высадку американских военных и захват судна как грубое нарушение международного морского права и свободы судоходства, указывая на угрозу безопасности экипажа и возможные экологические риски."Предельно цинично смотрятся пробросы отдельных официальных лиц США в том духе, что присвоение "Маринеры" будто бы составляет часть более широкой стратегии установления неограниченного контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы. Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки", — подчеркнули в российском ведомстве. МИД России заявил, что инцидент с "Маринерой" может привести к дальнейшему нарастанию военно-политической напряжённости в Евро-Атлантике, а также к снижению "порога применения силы" против мирного судоходства.

