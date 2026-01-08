https://sputnik-abkhazia.ru/20260108/obzor-goda-itogi-issledovaniy-sotsiologicheskogo-tsentra-v-abkhazii-1059942586.html

Обзор года: итоги исследований социологического центра в Абхазии

2025 год стал важным этапом для социологических исследований в Абхазии. Центре науки и образования МГУ при Абхазском госуниверситете представил серию аналитических отчетов, которые помогают понять запросы общества, и ключевые проблемы республики. О главных итогах года, выводах исследований и планах на будущее рассказала доцент факультета политологии МГУ, социолог Мария Филь.По ее словам, за прошедший год было проведено 5 крупных исследований.Слушайте подкаст.

