СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Сильные дожди и шторм ожидаются в Сочи в течение 9 января, сообщает администрация Адлерского района.Прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, на побережье и в предгорьях пройдут сильные дожди с грозами. В горах мокрый снег.Вода в реках может подняться до критических отметок, в предгорных районах есть риск схода селей. Волнение моря составит 4–5 баллов, высота волн достигнет 1,3–2,5 метра.На участке Магри — Веселое не исключается появление смерчей над морем.
Сильные дожди и шторм ожидаются в Сочи 9 января

19:01 08.01.2026
Ливень и штормовой ветер в Москве
Ливень и штормовой ветер в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 08.01.2026
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Ожидается волнение моря до 5 баллов, подъем уровня рек и риск селевых потоков.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Сильные дожди и шторм ожидаются в Сочи в течение 9 января, сообщает администрация Адлерского района.
Прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, на побережье и в предгорьях пройдут сильные дожди с грозами. В горах мокрый снег.
Вода в реках может подняться до критических отметок, в предгорных районах есть риск схода селей. Волнение моря составит 4–5 баллов, высота волн достигнет 1,3–2,5 метра.
На участке Магри — Веселое не исключается появление смерчей над морем.
Погода на январь в Абхазии: комментарий метеоролога - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2025
Погода на январь в Абхазии: комментарий метеоролога
30 декабря 2025, 18:34
