Сильные дожди и шторм ожидаются в Сочи 9 января
Ожидается волнение моря до 5 баллов, подъем уровня рек и риск селевых потоков. 08.01.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Сильные дожди и шторм ожидаются в Сочи в течение 9 января, сообщает администрация Адлерского района.Прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, на побережье и в предгорьях пройдут сильные дожди с грозами. В горах мокрый снег.Вода в реках может подняться до критических отметок, в предгорных районах есть риск схода селей. Волнение моря составит 4–5 баллов, высота волн достигнет 1,3–2,5 метра.На участке Магри — Веселое не исключается появление смерчей над морем.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Сильные дожди и шторм ожидаются в Сочи в течение 9 января, сообщает администрация Адлерского района.
Прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, на побережье и в предгорьях пройдут сильные дожди с грозами. В горах мокрый снег.
Вода в реках может подняться до критических отметок, в предгорных районах есть риск схода селей. Волнение моря составит 4–5 баллов, высота волн достигнет 1,3–2,5 метра.
На участке Магри — Веселое не исключается появление смерчей над морем.