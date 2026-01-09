https://sputnik-abkhazia.ru/20260109/pachuliya-rasskazal-naskolko-populyarny-zimnie-vidy-sporta-v-abkhazii--1060135092.html
Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии
Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии
Sputnik Абхазия
Сноубордист Сандрик Пачулия в эфире радио Sputnik рассказал, каков зимний сезон 2025-2026 в Абхазии. 09.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-09T13:41+0300
2026-01-09T13:41+0300
2026-01-09T13:42+0300
радио
подкасты
дополнительное время
абхазия
спорт
снег
сноуборды
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1d/1060134920_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5b4f5d187d18b31c43e1a87c76375090.jpg
Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии
Sputnik Абхазия
Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии
В Абхазии много мест, где можно кататься на лыжах и сноубордах, когда есть снег. Одно из самых лучших мест, говорит Пачулия, это гора Мамзышка. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1d/1060134920_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_39d182c79559c58588f3e5d579adf230.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, снег, сноуборды, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, снег, сноуборды, аудио
Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии
13:41 09.01.2026 (обновлено: 13:42 09.01.2026)
Сноубордист Сандрик Пачулия в эфире радио Sputnik рассказал, каков зимний сезон 2025-2026 в Абхазии.
В Абхазии много мест, где можно кататься на лыжах и сноубордах, когда есть снег. Одно из самых лучших мест, говорит Пачулия, это гора Мамзышка.