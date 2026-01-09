https://sputnik-abkhazia.ru/20260109/pachuliya-rasskazal-naskolko-populyarny-zimnie-vidy-sporta-v-abkhazii--1060135092.html

Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии

Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии

09.01.2026 Сноубордист Сандрик Пачулия в эфире радио Sputnik рассказал, каков зимний сезон 2025-2026 в Абхазии.

Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии

В Абхазии много мест, где можно кататься на лыжах и сноубордах, когда есть снег. Одно из самых лучших мест, говорит Пачулия, это гора Мамзышка. Слушайте подкаст.

