Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Утро на Sputnik
13:30
30 мин
Аԥшьаша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Четверг. Вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Аԥшьаша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Четверг. Вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Утро на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20260109/pachuliya-rasskazal-naskolko-populyarny-zimnie-vidy-sporta-v-abkhazii--1060135092.html
Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии
Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии
Sputnik Абхазия
Сноубордист Сандрик Пачулия в эфире радио Sputnik рассказал, каков зимний сезон 2025-2026 в Абхазии. 09.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-09T13:41+0300
2026-01-09T13:42+0300
радио
подкасты
дополнительное время
абхазия
спорт
снег
сноуборды
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1d/1060134920_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5b4f5d187d18b31c43e1a87c76375090.jpg
Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии
Sputnik Абхазия
Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии
В Абхазии много мест, где можно кататься на лыжах и сноубордах, когда есть снег. Одно из самых лучших мест, говорит Пачулия, это гора Мамзышка. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1d/1060134920_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_39d182c79559c58588f3e5d579adf230.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, снег, сноуборды, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, снег, сноуборды, аудио

Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии

13:41 09.01.2026 (обновлено: 13:42 09.01.2026)
Радио
Пачулия рассказал, насколько популярны зимние виды спорта в Абхазии
Подписаться
Сноубордист Сандрик Пачулия в эфире радио Sputnik рассказал, каков зимний сезон 2025-2026 в Абхазии.
В Абхазии много мест, где можно кататься на лыжах и сноубордах, когда есть снег. Одно из самых лучших мест, говорит Пачулия, это гора Мамзышка.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0