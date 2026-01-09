https://sputnik-abkhazia.ru/20260109/vosstanovlenie-khramov-i-obnaruzhenie-novogo-gorodischa-sanguliya-rasskazal-o-rabote-ikn-1060291867.html
Восстановление храмов и обнаружение нового городища: Сангулия рассказал о работе ИКН
Минувший 2025 год был насыщенным на открытия для археологов и историков Абхазии. Как рассказал в эфире радио Sputnik глава Госуправления по охране историко-культурного наследия Гарри Сангулия, памятники древней архитектуры были выявлены в горной части села Каман Сухумского. Место это труднодоступное. Ученым понадобилось около четырех часов, чтобы добраться туда пешком. На месте обнаружено древнее городище с храмом и цитаделью. В наступившем году абхазскими археологами запланированы работы по исследованию этой местности. Кроме того, жители села Пакуащ Очамчырского района обратились с просьбой помочь восстановить несколько храмов, расположенных в центре села. Храмы и прилегающие к ним территории были в запущенном состоянии. На сегодня проведены работы по расчистке и в 2026 году продолжится восстановление объектов. Сангулия также выразил надежду на то, что после запуска храмов село возродится и те, кто покинул его из-за трудностей, вернуться.
Минувший 2025 год был насыщенным на открытия для археологов и историков Абхазии.
Как рассказал в эфире радио Sputnik глава Госуправления по охране историко-культурного наследия Гарри Сангулия, памятники древней архитектуры были выявлены в горной части села Каман Сухумского. Место это труднодоступное. Ученым понадобилось около четырех часов, чтобы добраться туда пешком. На месте обнаружено древнее городище с храмом и цитаделью.
В наступившем году абхазскими археологами запланированы работы по исследованию этой местности. Кроме того, жители села Пакуащ Очамчырского района обратились с просьбой помочь восстановить несколько храмов, расположенных в центре села.
Храмы и прилегающие к ним территории были в запущенном состоянии. На сегодня проведены работы по расчистке и в 2026 году продолжится восстановление объектов.
Сангулия также выразил надежду на то, что после запуска храмов село возродится и те, кто покинул его из-за трудностей, вернуться.