Восстановление храмов и обнаружение нового городища: Сангулия рассказал о работе ИКН

Глава Госуправления по охране историко-культурного наследия Абхазии Гарри Сангулия рассказал о проделанной работе в 2025 годом и планах на 2026 год. 09.01.2026, Sputnik Абхазия

Минувший 2025 год был насыщенным на открытия для археологов и историков Абхазии. Как рассказал в эфире радио Sputnik глава Госуправления по охране историко-культурного наследия Гарри Сангулия, памятники древней архитектуры были выявлены в горной части села Каман Сухумского. Место это труднодоступное. Ученым понадобилось около четырех часов, чтобы добраться туда пешком. На месте обнаружено древнее городище с храмом и цитаделью. В наступившем году абхазскими археологами запланированы работы по исследованию этой местности. Кроме того, жители села Пакуащ Очамчырского района обратились с просьбой помочь восстановить несколько храмов, расположенных в центре села. Храмы и прилегающие к ним территории были в запущенном состоянии. На сегодня проведены работы по расчистке и в 2026 году продолжится восстановление объектов. Сангулия также выразил надежду на то, что после запуска храмов село возродится и те, кто покинул его из-за трудностей, вернуться.

