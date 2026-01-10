https://sputnik-abkhazia.ru/20260110/ot-vyborov-do-zaschity-zhenschin-itogi-2025-goda-s-ombudsmenom-abkhazii-1059848758.html
От выборов до защиты женщин: итоги 2025 года с омбудсменом Абхазии
От выборов до защиты женщин: итоги 2025 года с омбудсменом Абхазии
10.01.2026
От выборов до защиты женщин: интервью с омбудсменом Абхазии в 2025 году
От выборов до защиты женщин: интервью с омбудсменом Абхазии в 2025 году
Защита прав человека – один из важных показателей развития общества. В Республике Абхазия эта работа ведется под контролем аппарата полномочного по правам человека. Какой была ситуация с правами человека в 2025 году, как велась работа с обращениями граждан, какие проблемы удавалось решить, а какие остаются актуальными, а также, как развивается сам институт омбудсмена в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказала уполномоченный по правам человека в нашей стране Анас Кишмария.Слушайте подкаст.
Защита прав человека – один из важных показателей развития общества. В Республике Абхазия эта работа ведется под контролем аппарата полномочного по правам человека. Какой была ситуация с правами человека в 2025 году, как велась работа с обращениями граждан, какие проблемы удавалось решить, а какие остаются актуальными, а также, как развивается сам институт омбудсмена в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказала уполномоченный по правам человека в нашей стране Анас Кишмария.