https://sputnik-abkhazia.ru/20260110/ot-vyborov-do-zaschity-zhenschin-itogi-2025-goda-s-ombudsmenom-abkhazii-1059848758.html

От выборов до защиты женщин: итоги 2025 года с омбудсменом Абхазии

От выборов до защиты женщин: итоги 2025 года с омбудсменом Абхазии

Sputnik Абхазия

Защита прав человека – один из важных показателей развития общества. В Республике Абхазия эта работа ведется под контролем аппарата полномочного по правам человека.

От выборов до защиты женщин: интервью с омбудсменом Абхазии в 2025 году

Защита прав человека – один из важных показателей развития общества. В Республике Абхазия эта работа ведется под контролем аппарата полномочного по правам человека. Какой была ситуация с правами человека в 2025 году, как велась работа с обращениями граждан, какие проблемы удавалось решить, а какие остаются актуальными, а также, как развивается сам институт омбудсмена в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказала уполномоченный по правам человека в нашей стране Анас Кишмария.Слушайте подкаст.

