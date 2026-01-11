https://sputnik-abkhazia.ru/20260111/kogda-luchshiy-soyuznik-predal-rossiyu-nachali-rvat-na-chasti-1060309905.html

Когда лучший союзник предал: Россию начали рвать на части

Пару дней назад на портале турецкого агентства Anadolu появилось очень интересное интервью с бывшим генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, пишет... 11.01.2026, Sputnik Абхазия

Пару дней назад на портале турецкого агентства Anadolu появилось очень интересное интервью с бывшим генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. Там он поставил жирнющую точку в отношениях Европы и России: "К 2025 году Европа в значительной степени отказалась от каких-либо оставшихся надежд на скорую нормализацию. Отношения стабилизировались в формате "управляемой враждебности": санкции закрепились, энергетическое размежевание углубилось, а военное сдерживание стало основополагающим принципом".Мысленному взору представился местами заржавевший железный занавес, жалобно поскрипывающий под порывами ледяного ветра холодной войны 2.0, и надорванный плакат с надписью "Русские! У вас осталось "Орешников" всего на три Украины! Сдавайтесь".Впрочем, потенциальный апокалипсис продолжался недолго. Сначала французский президент Макрон как-то неприлично засуетился и заявил, что хочет поговорить с Путиным, причем "как можно скорее", а за ним и премьер Италии Мелони сообщила, что, оказывается, "для Европы настало время говорить с Россией".Настроенные на затяжное противостояние и неизбежное поражение России зрители были слегка раздражены, но не обескуражены: ровно до того момента, пока им на глаза не попалась публикация в британском The Telegraph, посвященная страданиям Германии.Оказывается, "Германия стала непривлекательным местом для инвестиций энергоемких отраслей и представляет собой политически нестабильный ландшафт, в котором будущее отношений с Россией продолжает играть ключевую роль". Ведущие политические партии "требуют возобновить неограниченную торговлю с Россией", снять санкции и восстановить газопроводы Nord Stream. Многие руководители немецких компаний с нетерпением ждут окончания войны на Украине, чтобы возобновить импорт из России".Как и предсказывалось ранее, на глазах рисуется ситуация, когда европейские страны, брошенные главным союзником, сообразили, что через официально русофобский Брюссель в Россию им дорога заказана, и теперь пытаются по-тихому установить индивидуальные двусторонние контакты, держа в голове русскую поговорку про тапочки.И тут интернет-бомбу бросил американский журналист и влиятельный активист движения MAGA Такер Карлсон: он заявил, что все это ерунда, Россия нужна только Америке — и только Америке одной.По его словам:На этом месте можно экспертно заявить, что господин Карлсон никто и звать его никак. И выражает он свое сугубо частное и никому не нужное мнение. И вообще — он брал интервью у Путина, а значит, его уже давно завербовало НКВД.По поводу статуса Такера Карлсона в американском политикуме можно погуглить самим, а лучше обратимся к самой жестокой форме распаковывания реальности — первоисточникам.В 2011 году премьер-министр России Владимир Путин опубликовал статью о том, что было бы хорошо организовать общее пространство экономического развития и безопасности "от Владивостока до Лиссабона".Американцы заволновались и поручили особой группе влиятельных экспертов, так называемой Task Force, провести всестороннюю ревизию американо-российских отношений и дать свои рекомендации. Вот краткий вывод доклада: "Неспособность установить постоянные рабочие отношения с Россией окажется для Соединенных Штатов чрезвычайно дорогостоящей. Выбор очевиден: Соединенные Штаты должны добиваться устойчивого сотрудничества с Россией для продвижения жизненно важных американских национальных интересов".По единодушному мнению американских и европейских экспертов, именно Россия является той "золотой акцией", наличие которой может обеспечить лидерство каждому из отдельно взятых центров силы.В свое время на экспертном ресурсе European Leadership Network появился интересный материал под названием "Почему Западу, и особенно Европе, нужна Россия", где с фактами на руках описывался простой посыл: "Для Европы сотрудничество с Россией жизненно необходимо", а "игнорирование потенциала сотрудничества с Россией по другим критическим вопросам, стоящим перед Европой, лишь ослабит способность самих европейцев справляться с самыми насущными вызовами, с которыми они сталкиваются".Получается, что на данный момент создается парадоксальная ситуация: почти побежденная в речах евролидеров и разорванная на клочки Россия почему-то, оказывается, очень нужна Западу — причем до такой степени, что ее готовы рвать на части.Что можно сказать на это? Спасибо за доверие, но руки держите при себе, могут пообломаться.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

