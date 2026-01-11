https://sputnik-abkhazia.ru/20260111/zaschita-prav-cheloveka-kakie-problemy-aktualny-dlya-abkhazii-1060308611.html

Защита прав человека: какие проблемы актуальны для Абхазии

Sputnik Абхазия

Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария подвела итоги работы института в 2025 году.

2025 год был очень насыщенным для института уполномоченного по правам человека, сказала омбудсмен Анас Кишмария. Одно из направлений деятельности уполномоченного – оказание помощи заключенным женщинам. "Мы три года подряд проводим конференцию и каждый раз выбираем тему, которая актуальна для нашего общества и на которую мы делаем большой акцент", – отметила она. В 2024 году темой конференции было семейное бытовое насилие, напомнила Кишмария. "Мы подготовили ряд поправок, которые могли бы помочь и правоохранительным органам, и судебной власти, и в принципе нашему обществу", – заметила она.

