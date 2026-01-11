Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота утро на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота утро на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260111/zaschita-prav-cheloveka-kakie-problemy-aktualny-dlya-abkhazii-1060308611.html
Защита прав человека: какие проблемы актуальны для Абхазии
Защита прав человека: какие проблемы актуальны для Абхазии
Sputnik Абхазия
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария подвела итоги работы института в 2025 году. 11.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-11T10:21+0300
2026-01-11T10:21+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
права человека
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/0a/1060308443_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_9dca1ecdac9cb0e17ecd21f2b1fb88de.jpg
2025 год был очень насыщенным для института уполномоченного по правам человека, сказала омбудсмен Анас Кишмария. Одно из направлений деятельности уполномоченного – оказание помощи заключенным женщинам. "Мы три года подряд проводим конференцию и каждый раз выбираем тему, которая актуальна для нашего общества и на которую мы делаем большой акцент", – отметила она. В 2024 году темой конференции было семейное бытовое насилие, напомнила Кишмария. "Мы подготовили ряд поправок, которые могли бы помочь и правоохранительным органам, и судебной власти, и в принципе нашему обществу", – заметила она.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/0a/1060308443_31:0:564:400_1920x0_80_0_0_0f523ac3c164da4df8514c1cd861c18f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео, абхазия, права человека
видео, мультимедиа, видео, абхазия, права человека

Защита прав человека: какие проблемы актуальны для Абхазии

10:21 11.01.2026
© Sputnik Томас Тхайцук
Подписаться
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария подвела итоги работы института в 2025 году.
2025 год был очень насыщенным для института уполномоченного по правам человека, сказала омбудсмен Анас Кишмария.
Одно из направлений деятельности уполномоченного – оказание помощи заключенным женщинам.
"Мы три года подряд проводим конференцию и каждый раз выбираем тему, которая актуальна для нашего общества и на которую мы делаем большой акцент", – отметила она.
В 2024 году темой конференции было семейное бытовое насилие, напомнила Кишмария.
"Мы подготовили ряд поправок, которые могли бы помочь и правоохранительным органам, и судебной власти, и в принципе нашему обществу", – заметила она.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0