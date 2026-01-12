С розовым бантиком и в очках: красная дорожка премии "Золотой глобус"
Тейяна Тейлор получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Битва за битвой"
Селена Гомез продемонстрировала на красной дорожке татуировку в виде розы
Дженнифер Лопес демонстрирует все достоинства фигуры
Джо Элвин, Ноа Джуп, Хлоя Чжао, Джесси Бакли, Пол Мескал и Джейкоби Джуп позируют с наградами
Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни
Майли Сайрус позирует на красной дорожке
Дерек Хаф пританцовывает на церемонии
Дженнифер Лоуренс во всей своей красе
Легенда Голливуда Леонардо Ди Каприо в элегантном образе
Одри Нуна как всегда прекрасна
Джон М. Чу поразил всех появившись в брошах с лицами Синтии Эриво и Арианы Гранде
Бэлла Ремзи для мероприятия выбрала образ, разработанный Prada. Стиль создал Fabio Immediato
Эмма Стоун появилась на церемонии в нежном наряде из топа и макси-юбки
Эль Фаннинг заряжена позитивом
Для посещения церемонии Хадсон Уильямс выбрал наряд от Giorgio Armani: белую шелковую рубашку, белый вечерний пиджак, украшения Bulgari и ботинки Christian Louboutin
Моура Хиггинс – воплощение красоты
Роуз Бирн позирует с наградой за лучшую женскую роль в фильме "Я бы тебя пнула, если бы могла"
Звезда сериала "Уэнсдэй" Дженна Ортега появилась на красной дорожке в готическом наряде от дизайнера Дилары Финдикоглу
Вагнер Моура позирует с наградой за лучшую мужскую роль в фильме "Секретный агент"
На мероприятии Хейли Стайнфелд появилась в розовом платье с длинным рукавом, которое подчёркивало ее беременность
Певица и актриса Ариана Гранде для красной ковровой дорожки выбрала черное фактурное бальное платье от Vivienne Westwood Couture
