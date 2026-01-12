Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ацхыраара лас аусзуҩцәа аныҳәамшқәа шырхыргаз: амаҵзура аиҳабы идыррақәа
13:05
12 мин
Аиҿцәажәара
Аныҳәамшқәа рзы амҩақәа рҟны аҭагылазаашьа: Аҳәынҭавтоинспекциа ахаҭарнак ицәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Иреиӷьу аԥсуа милаҭтә маҭәа аицлабраҿы иалкаахаз рцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Государственная капелла: абхазские духовные песни и мировой репертуар
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Туристическая отрасль Абхазии: взгляд в перспективу
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Аиҿцәажәара
Ацхыраара лас аусзуҩцәа аныҳәамшқәа шырхыргаз: амаҵзура аиҳабы идыррақәа
18:16
10 мин
Аиҿцәажәара
Аныҳәамшқәа рзы амҩақәа рҟны аҭагылазаашьа зеиԥшраз: Аҳәынҭавтоинспекциа ахаҭарнак ицәажәара
18:27
12 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Такие обстоятельства
Интервью с вице-премьером Абхазии Джансухом Нанба
18:49
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/1060321086.html
С розовым бантиком и в очках: красная дорожка премии "Золотой глобус"
С розовым бантиком и в очках: красная дорожка премии "Золотой глобус"
Sputnik Абхазия
Премию учредила в 1940-х годах Ассоциация иностранных журналистов Голливуда, ее присуждают в более чем 20 номинациях. 12.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-12T14:36+0300
2026-01-12T14:36+0300
фото
мультимедиа
золотой глобус
знаменитости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/0c/1060321265_0:169:2048:1321_1920x0_80_0_0_b525f0756bbd71bb199470f6f8c91ecb.jpg
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония вручения "Золотых глобусов".Особенностью церемонии, помимо роскошных нарядов голливудских звезд, стала категория "Лучший подкаст", награждение по ней проводилось впервые.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/0c/1060321265_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_92e2a5f7c8a65096c22313304b61111c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, золотой глобус, знаменитости
фото, фото , мультимедиа, золотой глобус, знаменитости

С розовым бантиком и в очках: красная дорожка премии "Золотой глобус"

14:36 12.01.2026
Подписаться
Премию учредила в 1940-х годах Ассоциация иностранных журналистов Голливуда, ее присуждают в более чем 20 номинациях.
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония вручения "Золотых глобусов".
Особенностью церемонии, помимо роскошных нарядов голливудских звезд, стала категория "Лучший подкаст", награждение по ней проводилось впервые.
© REUTERS /Mario Anzuoni

Тейяна Тейлор получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Битва за битвой"

Тейяна Тейлор получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме &quot;Битва за битвой&quot; - Sputnik Абхазия
1/21
© REUTERS /Mario Anzuoni

Тейяна Тейлор получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Битва за битвой"

© REUTERS /Daniel Cole

Селена Гомез продемонстрировала на красной дорожке татуировку в виде розы

Селена Гомез продемонстрировала на красной дорожке татуировку в виде розы - Sputnik Абхазия
2/21
© REUTERS /Daniel Cole

Селена Гомез продемонстрировала на красной дорожке татуировку в виде розы

© REUTERS /Daniel Cole

Дженнифер Лопес демонстрирует все достоинства фигуры

Дженнифер Лопес демонстрирует все достоинства фигуры - Sputnik Абхазия
3/21
© REUTERS /Daniel Cole

Дженнифер Лопес демонстрирует все достоинства фигуры

© REUTERS /Mario Anzuoni

Джо Элвин, Ноа Джуп, Хлоя Чжао, Джесси Бакли, Пол Мескал и Джейкоби Джуп позируют с наградами

Джо Элвин, Ноа Джуп, Хлоя Чжао, Джесси Бакли, Пол Мескал и Джейкоби Джуп позируют с наградами - Sputnik Абхазия
4/21
© REUTERS /Mario Anzuoni

Джо Элвин, Ноа Джуп, Хлоя Чжао, Джесси Бакли, Пол Мескал и Джейкоби Джуп позируют с наградами

© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни

Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни - Sputnik Абхазия
5/21
© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни

© REUTERS /Mike Blake

Майли Сайрус позирует на красной дорожке

Майли Сайрус позирует на красной дорожке - Sputnik Абхазия
6/21
© REUTERS /Mike Blake

Майли Сайрус позирует на красной дорожке

© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Дерек Хаф пританцовывает на церемонии

Дерек Хаф пританцовывает на церемонии - Sputnik Абхазия
7/21
© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Дерек Хаф пританцовывает на церемонии

© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Дженнифер Лоуренс во всей своей красе

Дженнифер Лоуренс во всей своей красе - Sputnik Абхазия
8/21
© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Дженнифер Лоуренс во всей своей красе

© REUTERS /Daniel Cole

Легенда Голливуда Леонардо Ди Каприо в элегантном образе

Легенда Голливуда Леонардо Ди Каприо в элегантном образе - Sputnik Абхазия
9/21
© REUTERS /Daniel Cole

Легенда Голливуда Леонардо Ди Каприо в элегантном образе

© REUTERS /Mike Blake

Одри Нуна как всегда прекрасна

Одри Нуна как всегда прекрасна - Sputnik Абхазия
10/21
© REUTERS /Mike Blake

Одри Нуна как всегда прекрасна

© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Джон М. Чу поразил всех появившись в брошах с лицами Синтии Эриво и Арианы Гранде

Джон М. Чу поразил всех появившись в брошах с лицами Синтии Эриво и Арианы Гранде - Sputnik Абхазия
11/21
© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Джон М. Чу поразил всех появившись в брошах с лицами Синтии Эриво и Арианы Гранде

© REUTERS /Daniel Cole

Бэлла Ремзи для мероприятия выбрала образ, разработанный Prada. Стиль создал Fabio Immediato

Бэлла Ремзи для мероприятия выбрала образ, разработанный Prada. Стиль создал Fabio Immediato - Sputnik Абхазия
12/21
© REUTERS /Daniel Cole

Бэлла Ремзи для мероприятия выбрала образ, разработанный Prada. Стиль создал Fabio Immediato

© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Эмма Стоун появилась на церемонии в нежном наряде из топа и макси-юбки

Эмма Стоун появилась на церемонии в нежном наряде из топа и макси-юбки - Sputnik Абхазия
13/21
© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Эмма Стоун появилась на церемонии в нежном наряде из топа и макси-юбки

© REUTERS /Mike Blake

Эль Фаннинг заряжена позитивом

Эль Фаннинг заряжена позитивом - Sputnik Абхазия
14/21
© REUTERS /Mike Blake

Эль Фаннинг заряжена позитивом

© REUTERS /Mike Blake

Для посещения церемонии Хадсон Уильямс выбрал наряд от Giorgio Armani: белую шелковую рубашку, белый вечерний пиджак, украшения Bulgari и ботинки Christian Louboutin

Для посещения церемонии Хадсон Уильямс выбрал наряд от Giorgio Armani: белую шелковую рубашку, белый вечерний пиджак, украшения Bulgari и ботинки Christian Louboutin - Sputnik Абхазия
15/21
© REUTERS /Mike Blake

Для посещения церемонии Хадсон Уильямс выбрал наряд от Giorgio Armani: белую шелковую рубашку, белый вечерний пиджак, украшения Bulgari и ботинки Christian Louboutin

© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Моура Хиггинс – воплощение красоты

Моура Хиггинс – воплощение красоты - Sputnik Абхазия
16/21
© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Моура Хиггинс – воплощение красоты

© REUTERS /Mario Anzuoni

Роуз Бирн позирует с наградой за лучшую женскую роль в фильме "Я бы тебя пнула, если бы могла"

Роуз Бирн позирует с наградой за лучшую женскую роль в фильме &quot;Я бы тебя пнула, если бы могла&quot; - Sputnik Абхазия
17/21
© REUTERS /Mario Anzuoni

Роуз Бирн позирует с наградой за лучшую женскую роль в фильме "Я бы тебя пнула, если бы могла"

© REUTERS /Mike Blake

Звезда сериала "Уэнсдэй" Дженна Ортега появилась на красной дорожке в готическом наряде от дизайнера Дилары Финдикоглу

Звезда сериала &quot;Уэнсдэй&quot; Дженна Ортега появилась на красной дорожке в готическом наряде от дизайнера Дилары Финдикоглу - Sputnik Абхазия
18/21
© REUTERS /Mike Blake

Звезда сериала "Уэнсдэй" Дженна Ортега появилась на красной дорожке в готическом наряде от дизайнера Дилары Финдикоглу

© REUTERS /Mario Anzuoni

Вагнер Моура позирует с наградой за лучшую мужскую роль в фильме "Секретный агент"

Вагнер Моура позирует с наградой за лучшую мужскую роль в фильме &quot;Секретный агент&quot; - Sputnik Абхазия
19/21
© REUTERS /Mario Anzuoni

Вагнер Моура позирует с наградой за лучшую мужскую роль в фильме "Секретный агент"

© AP Photo Invision/Jordan Strauss

На мероприятии Хейли Стайнфелд появилась в розовом платье с длинным рукавом, которое подчёркивало ее беременность

На мероприятии Хейли Стайнфелд появилась в розовом платье с длинным рукавом, которое подчёркивало ее беременность - Sputnik Абхазия
20/21
© AP Photo Invision/Jordan Strauss

На мероприятии Хейли Стайнфелд появилась в розовом платье с длинным рукавом, которое подчёркивало ее беременность

© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Певица и актриса Ариана Гранде для красной ковровой дорожки выбрала черное фактурное бальное платье от Vivienne Westwood Couture

Певица и актриса Ариана Гранде для красной ковровой дорожки выбрала черное фактурное бальное платье от Vivienne Westwood Couture - Sputnik Абхазия
21/21
© AP Photo Invision/Jordan Strauss

Певица и актриса Ариана Гранде для красной ковровой дорожки выбрала черное фактурное бальное платье от Vivienne Westwood Couture

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0