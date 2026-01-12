https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/1060321086.html

С розовым бантиком и в очках: красная дорожка премии "Золотой глобус"

Премию учредила в 1940-х годах Ассоциация иностранных журналистов Голливуда, ее присуждают в более чем 20 номинациях. 12.01.2026, Sputnik Абхазия

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония вручения "Золотых глобусов".Особенностью церемонии, помимо роскошных нарядов голливудских звезд, стала категория "Лучший подкаст", награждение по ней проводилось впервые.

