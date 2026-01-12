Фонд "АТР АЭС" подвел итоги сотрудничества с Абхазией в 2025 году

https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/fond-atr-aes-podvel-itogi-sotrudnichestva-s-abkhaziey-v-2025-godu-1060339532.html

Фонд "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" обеспечивает взаимодействие между атомными городами и концерном "Росэнергоатом", он ведет... 12.01.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Сотрудничество между фондом "АТР АЭС" и Абхазией в 2025 году активно развивалось, следует из данных, предоставленных пресс-службой фонда. В июне было подписано соглашение о сотрудничестве между "АТР АЭС" и Благотворительным фондом развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив."Особую ценность для нас представляет опыт российских атомных городов, который служит источником вдохновения, особенно в контексте развития культурной среды и реализации творческих проектов", - отметил глава Минкульта Абхазии, руководитель абхазского фонда Даур Кове. Кроме того, Новый Афон и Гагрский район подписали меморандумы об установлении побратимских с Сосновоборским городским округом Ленинградской области и Нововоронежем соответственно.Осенью представители "Росатома" посетили Абхазию. Они осмотрели "атомкласс" школы №2 в Сухуме, заново открывшийся после реновации, приняли участие в расширенном заседании в правительстве республики, организовали Фестиваль международных детских проектов.К 80-летию атомной промышленности в Абхазии прошел Фестиваль международных культурных проектов, который собрал около двух тысяч гостей. На нем представили проекты цикла "Территория успеха": "Мода", "Пегас", "В объятиях природы" и "МультиКЛИПация".Победительница проекта "Территория успеха: Пегас" Марина Ноздря даже сняла в Абхазии клип. В нем приняли участие артисты ансамбля "Кавказ", участницы проектов "Территория успеха" из Абхазии, и жители Сухума. Кроме того, ученики и педагоги "атомклассов" побывали перед новогодними праздниками в Москве. Они посетили музей "Атом" на ВДНХ, Третьяковскую галерею и ледовое шоу. Две группы побывали в российской столице в декабре, третья поедет в январе.

