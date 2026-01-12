https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/itogi-i-plany-kamkiya-rasskazala-o-rabote-instituta-ekonomiki-i-prava-akademii-nauk-1060336221.html

Итоги и планы: Камкия рассказала о работе Института экономики и права Академии наук

Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Фатима Камкия подвела итоги работы ведомства за 2025 год и поделилась планами на 2026 год

Институт экономики и права Академии наук Абхазии провел ряд серьезных мероприятий и исследований в минувшем 2025 году, рассказала в беседе с ведущим радио Sputnik директор Института Фатима Камкия.Институт экономики и права Академии наук Абхазии провел ряд серьезных мероприятий и исследований в минувшем 2025 году, рассказала в беседе с ведущим радио Sputnik директор Института Фатима Камкия.Одним из наиболее знаковых событий она назвала научную конференцию, посвященную бывшему руководителю института Зауру Шалашаа, который ушел из жизни в марте 2024 года. Эта сессия станет ежегодной, ученое сообщество страны будет представлять результаты своих исследований в этот памятный день.Также экономисты и географы Абхазии провели исследования природного богатства и ресурсов Галского района. Монография на эту тему была подготовлена географом Левардом Барциц вместе с коллегами под руководством Заура Шалашаа при его жизни.Выводом автора на примере исследования Галского района стало то, что разумное использование этих ресурсов будет достаточным для экономического самообеспечения.Кроме того, институт рассматривает возможность заключения соглашения о сотрудничестве с Кадастровой палатой Абхазии по изучению проблем закона "О кадастре" и поиске их решений.

