"Мир" за границей: в каких странах туристы могут платить российской картой

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ацхыраара лас аусзуҩцәа аныҳәамшқәа шырхыргаз: амаҵзура аиҳабы идыррақәа
13:05
12 мин
Аиҿцәажәара
Аныҳәамшқәа рзы амҩақәа рҟны аҭагылазаашьа: Аҳәынҭавтоинспекциа ахаҭарнак ицәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Иреиӷьу аԥсуа милаҭтә маҭәа аицлабраҿы иалкаахаз рцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Государственная капелла: абхазские духовные песни и мировой репертуар
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Туристическая отрасль Абхазии: взгляд в перспективу
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Ақәа, ақәабаа-сабаа, асы: амш зеиԥшрахо атәы
18:03
4 мин
Аиҿцәажәара
Ацхыраара лас аусзуҩцәа аныҳәамшқәа шырхыргаз: амаҵзура аиҳабы идыррақәа
18:08
10 мин
Аиҿцәажәара
Аныҳәамшқәа рзы амҩақәа рҟны аҭагылазаашьа: Аҳәынҭавтоинспекциа ахаҭарнак ицәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Интервью с вице-премьером Абхазии Джансухом Нанба
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Ақәа, ақәабаа-сабаа, асы: амш зеиԥшрахо атәы
21:03
4 мин
Аиҿцәажәара
Ацхыраара лас аусзуҩцәа аныҳәамшқәа шырхыргаз: амаҵзура аиҳабы идыррақәа
21:08
10 мин
Аиҿцәажәара
Аныҳәамшқәа рзы амҩақәа рҟны аҭагылазаашьа: Аҳәынҭавтоинспекциа ахаҭарнак ицәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Интервью с вице-премьером Абхазии Джансухом Нанба
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/mir-za-granitsey-v-kakikh-stranakh-turisty-mogut-platit-rossiyskoy-kartoy-1060331066.html
"Мир" за границей: в каких странах туристы могут платить российской картой
"Мир" за границей: в каких странах туристы могут платить российской картой
Sputnik Абхазия
На Мальдивах в одном из отелей начали принимать банковские карты "Мир". Правда, официальной информации о подключении страны к российской платежной системе пока... 12.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-12T15:34+0300
2026-01-12T15:34+0300
туризм
абхазия
банковские карты
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102856/77/1028567760_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6280e44bd2f045807db7be2dc31a5766.jpg
На Мальдивах в одном из отелей начали принимать банковские карты "Мир". Правда, официальной информации о подключении страны к российской платежной системе пока нет. В каких государствах удобно с отечественным "пластиком", можно ли там снять деньги или только рассчитаться за покупки — в материале РИА Новости.Как расплачиваться за рубежомОтправляющимся за границу россиянам туроператоры и экономисты советуют обязательно брать с собой наличные."Исходите из прожиточного минимума в стране на два-три дня. При этом 50% нужно в долларах или евро, 30% — в местной валюте и еще 20% про запас в рублях", — рекомендует финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.Остальное — на картах, например китайских UnionPay, выпущенных отечественными кредитными учреждениями. Еще вариант — "пластик", выданный россиянам зарубежными банками, скажем, казахскими или белорусскими.Где карты "Мир" работаютБолее чем в десяти странах. Но не в каждой торговой точке."Часто все сводится к одному-двум банкам, зачастую это сопряжено с неудобствами вроде ограниченного функционала (только снятие наличных), строгими лимитами, невыгодными курсами конвертации или элементарной проблемой поиска работающих терминалов", — перечисляют в АТОР.Лишь в трех странах отечественный "пластик" принимают везде."Так даже вне туристических зон, причем и в коммерческих магазинах, где цены указаны в долларах. Но зачем-то фиксируют номер "пластика" и выдают чек для подписи, а потом забирают его", — уточняют в АТОР.Минусы тоже есть: терминалы не на каждом шагу, света и интернета может не быть, потому без наличных — никак. Да и обменный курс не всегда приятный, доллар процентов на десять дороже, чем в России.Плати и снимайЕсть страны, где действует ряд ограничений, но тем не менее можно расплатиться в магазине и снять наличные в банкомате.В Армении "пластик" российской платежной системы принимает только "ВТБ Армения". Соответственно, магазины, рестораны — если у них есть терминал банка. Еще "Мир" годится для вызова "Яндекс. Такси".В Азербайджане с 2024-го — в "ВТБ Азербайджан" в Баку или на курорте Sea Breeze. Туристы говорят, что банкоматов достаточно много, есть и в столичном аэропорту."Однако лимит на снятие — 500 манатов, то есть порядка 23 тысяч рублей в день, и комиссия за конвертацию, но все это не критично", — добавляют в АТОР.Во Вьетнаме "Мир" обслуживает лишь VRB (вьетнамско-российский совместный банк). С торговыми точками и заведениями общепита та же ситуация, что и в Армении. Плюс банкоматы. Туристы признаются: терминалы найти непросто, а курс обмена рублей на донги не самый выгодный.Кроме того, клиенты ВТБ могут рассчитываться в торговых точках по QR-коду через мобильное приложение "ВТБ Онлайн". То же самое — в Киргизии, Таджикистане и Турции.В Мьянме в торговых центрах ищите терминалы с надписью "MIR cards only". Некоторые гостиницы, кафе, клиники тоже работают с российской платежной системой.Где еще удастся расплатиться картой "Мир"Намерены присоединитьсяВ минувшем году власти некоторых государств сообщили о планах подключиться к российской платежной системе или хотя бы обсудить такую возможность. Перспективы расширения географии отечественного "пластика" охватывают Оман, Таиланд, Сербию, Никарагуа, Индию.В середине 2025-го карты "Мир" должны были начать работать в Иране, но Минэкономразвития пока не рекомендует посещать эту страну. После ирано-израильского конфликта туроператоры не продают туда путевки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260104/1060227135.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/1056938147.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260111/tolko-ne-v-banke-v-chem-khranit-sberezheniya-esli-net-millionov-1060314531.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102856/77/1028567760_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_dd540a85bc5c7b38c0372c61e81fb59a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туризм, абхазия, банковские карты, россия
туризм, абхазия, банковские карты, россия

"Мир" за границей: в каких странах туристы могут платить российской картой

15:34 12.01.2026
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭмиссия карт национальной платежной системы "Мир" началась в России.
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир началась в России. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2026
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
На Мальдивах в одном из отелей начали принимать банковские карты "Мир". Правда, официальной информации о подключении страны к российской платежной системе пока нет. В каких государствах удобно с отечественным "пластиком", можно ли там снять деньги или только рассчитаться за покупки — в материале РИА Новости.

Как расплачиваться за рубежом

Отправляющимся за границу россиянам туроператоры и экономисты советуют обязательно брать с собой наличные.
"Исходите из прожиточного минимума в стране на два-три дня. При этом 50% нужно в долларах или евро, 30% — в местной валюте и еще 20% про запас в рублях", — рекомендует финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.
Остальное — на картах, например китайских UnionPay, выпущенных отечественными кредитными учреждениями. Еще вариант — "пластик", выданный россиянам зарубежными банками, скажем, казахскими или белорусскими.

Где карты "Мир" работают

Более чем в десяти странах. Но не в каждой торговой точке.
"Часто все сводится к одному-двум банкам, зачастую это сопряжено с неудобствами вроде ограниченного функционала (только снятие наличных), строгими лимитами, невыгодными курсами конвертации или элементарной проблемой поиска работающих терминалов", — перечисляют в АТОР.
Лишь в трех странах отечественный "пластик" принимают везде.
В Белоруссии его можно использовать для оплаты любых покупок и снятия местных рублей. Причем и через Mir Pay.
В Абхазии годятся все банкоматы и терминалы. "Мы рассчитывалась картой "Мир" в ресторанах, магазинах, за спа-процедуры в гостинице", — говорит туристка Галина Шумкова из Москвы. Единственный минус — нет бесконтактной технологии.
На Кубе примерно та же ситуация. А наличные евро берут неохотно, везите американскую валюту мелкими купюрами.
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2026
В Абхазии
Турпоток из России в Абхазию в прошлом году превысил 1,6 миллиона человек
4 января, 15:17
"Так даже вне туристических зон, причем и в коммерческих магазинах, где цены указаны в долларах. Но зачем-то фиксируют номер "пластика" и выдают чек для подписи, а потом забирают его", — уточняют в АТОР.
Минусы тоже есть: терминалы не на каждом шагу, света и интернета может не быть, потому без наличных — никак. Да и обменный курс не всегда приятный, доллар процентов на десять дороже, чем в России.

Плати и снимай

Есть страны, где действует ряд ограничений, но тем не менее можно расплатиться в магазине и снять наличные в банкомате.
В Армении "пластик" российской платежной системы принимает только "ВТБ Армения". Соответственно, магазины, рестораны — если у них есть терминал банка. Еще "Мир" годится для вызова "Яндекс. Такси".
В Азербайджане с 2024-го — в "ВТБ Азербайджан" в Баку или на курорте Sea Breeze. Туристы говорят, что банкоматов достаточно много, есть и в столичном аэропорту.
"Однако лимит на снятие — 500 манатов, то есть порядка 23 тысяч рублей в день, и комиссия за конвертацию, но все это не критично", — добавляют в АТОР.
Банковские карты Апра - Sputnik Абхазия, 1920, 15.08.2025
В Абхазии
Объем операций в системе АПРА в первом полугодии превысил 17 миллиардов
15 августа 2025, 20:39
Во Вьетнаме "Мир" обслуживает лишь VRB (вьетнамско-российский совместный банк). С торговыми точками и заведениями общепита та же ситуация, что и в Армении. Плюс банкоматы. Туристы признаются: терминалы найти непросто, а курс обмена рублей на донги не самый выгодный.
Кроме того, клиенты ВТБ могут рассчитываться в торговых точках по QR-коду через мобильное приложение "ВТБ Онлайн". То же самое — в Киргизии, Таджикистане и Турции.
В Мьянме в торговых центрах ищите терминалы с надписью "MIR cards only". Некоторые гостиницы, кафе, клиники тоже работают с российской платежной системой.

Где еще удастся расплатиться картой "Мир"

В Казахстане — через банк "ВТБ Казахстан". Путешественники на форумах пишут, что в ресторанах и магазинах это получается редко, зато легко снять наличные.
В Таджикистане — в Dushanbe City. Остальное — как в Казахстане.
В Лаосе карты "Мир" обслуживают в тестовом режиме с ноября 2023-го. Банкоматы JDB есть по всей стране. Но в кафе и магазинах большая комиссия (до четырех процентов).
В Венесуэле — в туристических местах. В магазине и ресторане — вряд ли.
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2026
Только не в "банке": в чем хранить сбережения, если нет миллионов
Вчера, 18:03

Намерены присоединиться

В минувшем году власти некоторых государств сообщили о планах подключиться к российской платежной системе или хотя бы обсудить такую возможность. Перспективы расширения географии отечественного "пластика" охватывают Оман, Таиланд, Сербию, Никарагуа, Индию.
В середине 2025-го карты "Мир" должны были начать работать в Иране, но Минэкономразвития пока не рекомендует посещать эту страну. После ирано-израильского конфликта туроператоры не продают туда путевки.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0