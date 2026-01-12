"Мир" за границей: в каких странах туристы могут платить российской картой

https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/mir-za-granitsey-v-kakikh-stranakh-turisty-mogut-platit-rossiyskoy-kartoy-1060331066.html

На Мальдивах в одном из отелей начали принимать банковские карты "Мир". Правда, официальной информации о подключении страны к российской платежной системе пока нет. В каких государствах удобно с отечественным "пластиком", можно ли там снять деньги или только рассчитаться за покупки — в материале РИА Новости.Как расплачиваться за рубежомОтправляющимся за границу россиянам туроператоры и экономисты советуют обязательно брать с собой наличные."Исходите из прожиточного минимума в стране на два-три дня. При этом 50% нужно в долларах или евро, 30% — в местной валюте и еще 20% про запас в рублях", — рекомендует финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.Остальное — на картах, например китайских UnionPay, выпущенных отечественными кредитными учреждениями. Еще вариант — "пластик", выданный россиянам зарубежными банками, скажем, казахскими или белорусскими.Где карты "Мир" работаютБолее чем в десяти странах. Но не в каждой торговой точке."Часто все сводится к одному-двум банкам, зачастую это сопряжено с неудобствами вроде ограниченного функционала (только снятие наличных), строгими лимитами, невыгодными курсами конвертации или элементарной проблемой поиска работающих терминалов", — перечисляют в АТОР.Лишь в трех странах отечественный "пластик" принимают везде."Так даже вне туристических зон, причем и в коммерческих магазинах, где цены указаны в долларах. Но зачем-то фиксируют номер "пластика" и выдают чек для подписи, а потом забирают его", — уточняют в АТОР.Минусы тоже есть: терминалы не на каждом шагу, света и интернета может не быть, потому без наличных — никак. Да и обменный курс не всегда приятный, доллар процентов на десять дороже, чем в России.Плати и снимайЕсть страны, где действует ряд ограничений, но тем не менее можно расплатиться в магазине и снять наличные в банкомате.В Армении "пластик" российской платежной системы принимает только "ВТБ Армения". Соответственно, магазины, рестораны — если у них есть терминал банка. Еще "Мир" годится для вызова "Яндекс. Такси".В Азербайджане с 2024-го — в "ВТБ Азербайджан" в Баку или на курорте Sea Breeze. Туристы говорят, что банкоматов достаточно много, есть и в столичном аэропорту."Однако лимит на снятие — 500 манатов, то есть порядка 23 тысяч рублей в день, и комиссия за конвертацию, но все это не критично", — добавляют в АТОР.Во Вьетнаме "Мир" обслуживает лишь VRB (вьетнамско-российский совместный банк). С торговыми точками и заведениями общепита та же ситуация, что и в Армении. Плюс банкоматы. Туристы признаются: терминалы найти непросто, а курс обмена рублей на донги не самый выгодный.Кроме того, клиенты ВТБ могут рассчитываться в торговых точках по QR-коду через мобильное приложение "ВТБ Онлайн". То же самое — в Киргизии, Таджикистане и Турции.В Мьянме в торговых центрах ищите терминалы с надписью "MIR cards only". Некоторые гостиницы, кафе, клиники тоже работают с российской платежной системой.Где еще удастся расплатиться картой "Мир"Намерены присоединитьсяВ минувшем году власти некоторых государств сообщили о планах подключиться к российской платежной системе или хотя бы обсудить такую возможность. Перспективы расширения географии отечественного "пластика" охватывают Оман, Таиланд, Сербию, Никарагуа, Индию.В середине 2025-го карты "Мир" должны были начать работать в Иране, но Минэкономразвития пока не рекомендует посещать эту страну. После ирано-израильского конфликта туроператоры не продают туда путевки.

