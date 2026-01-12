https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/moskva-primenila-oruzhie-sudnogo-dnya-rezultaty-vsekh-udivili-1060329385.html

Москва применила оружие Судного дня: результаты всех удивили

Москва применила оружие Судного дня: результаты всех удивили

Пока Россия доедала оливье и каталась с горок на ватрушках, наши стратегические противники качались на эмоциональных качелях — есть у них такая национальная... 12.01.2026, Sputnik Абхазия

Сначала там решили, что Москва — все: она проиграла, потеряла, не смогла, слилась и вообще больше уже не тянет, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Захват руководства Венесуэлы снизит цены на нефть (Как? — Неважно! Вы не рефлексируйте, вы распространяйте!), и Россия разорится. Задержание двух танкеров сломает цепочки поставок (на секундочку, российский теневой флот насчитывает многие сотни судов), и Россия рухнет. Закон сенатора Грэма* вот-вот примут, и вместе с Москвой под грузом санкций рухнут Индия и Китай. Победа была так близко.Но тут Россия применила свое смертельное оружие, и у врагов случилась зрада. Качели качнулись в другую сторону. Политики и аналитики закричали, что Москва победила, и, стуча себя пяткой в грудь, начали завывать: "А я же говорил!" Эта песня хороша, начинай сначала.Чудо-оружие, которое в таких случаях применяет Россия, всегда очень разное. Королем мировых новостей стал, конечно, "Орешник". После удара этим изделием по Львовской области киевский режим даже запросил заседание Совбеза ООН. Юмор в том, что это сделали те самые люди, которые с пеной у рта отрицали само существование "Орешника": это, мол, все "мультики".Теперь мэр Львова говорит, что последствия применения этого изделия "ужасны", а в ядерном оснащении оно бы просто все снесло. Причем человеческих жертв не было, а применено это мощное оружие по военному аэродрому в непосредственной близости от границы с Польшей.Немцы с тоской подтвердили, что натовские системы ПРО и ПВО не видят "Орешник", развивающий скорость до 13 тысяч километров в час. Англичане уныло подсчитали, что от Капустина Яра этому изделию лететь до Лондона пятнадцать минут. А вот если его запустят из Белоруссии, то всего девять.Ну ничего, вы не расстраивайтесь. Зрелище того, как огненные копья одно за другим со страшной скоростью вонзаются в цель, просто незабываемо. Небо обретает тонкий розовый оттенок, земля дрожит. Вы не рефлексируйте, вы просто смотрите.Но у России нашлись для врагов и другие подарочки под елочкой. Внезапно стало ясно, что с Венесуэлой ничего не ясно. Пока что пленение Мадуро никак не сказалось на цене нефти. Однако даже "если она снизится, то российской экономике ничего не сделается", сдерживая рыдания, сообщила газета The Guardian.Эти проклятые русские с истинно византийским коварством диверсифицировали и модернизировали не только ВПК, но и весь неуглеводородный сектор, стонут эксперты Брукингского института: "Не стоит надеяться на то, что ситуация в российской экономике заставит Кремль изменить свое видение войны".То есть у нас появилось еще одно чудо-оружие — наша экономическая устойчивость. Особенно впечатляюще она выглядит на фоне рецессии в стане наших противников.Да, а что там с законопроектом сенатора Грэма*?Уже сейчас все независимые эксперты хором твердят, что, попытавшись наложить 500-процентные пошлины на товары из Индии и Китая, если эти страны не перестанут покупать углеводороды из России (а они не перестанут), Штаты обрушат свою собственную экономику. Они потеряют и рынок в этих странах, и поток дешевого импорта оттуда. Это будет "экономическим самоубийством" США, докладывают аналитики."Мильон терзаний" наших противников, качающихся на эмоциональных качелях, легко понять. Россия отчетливо сигнализирует, что она думает о европейской идее засылать иностранные контингенты на Украину. Нет, нас это не устраивает. Это та же НАТО, только в профиль. Против этого мы как воевали, так и будем воевать — и контуры нашей победы уже отчетливо различимы.Попытка надавить на нас с помощью информационных атак — это дешевый блеф, мы разоблачаем его и двигаемся дальше. Уж как старались интернет-тролли на зарплате на новогодних праздниках, уж как кривлялись, как разжигали. Из всех щелей полилось знакомое "Москва не смогла". Удивительно, что люди, распространяющие эту гниль, осмеливаются называть себя "патриотами".Ничего, мы отразили и эти атаки и двинулись дальше. Последовательно и без эмоций мы будем добиваться того мира, который нужен нам. Решимость, хладнокровие и сплоченность — вот поистине наше оружие Судного дня.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

