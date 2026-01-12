https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/proryvy-i-otlozhennye-zadachi-razvitie-tursfery-abkhazii-obsudili-s-rossiyskim-ekspertom--1059956559.html

Прорывы и отложенные задачи. Развитие турсферы Абхазии обсудили с российским экспертом

Прорывы и отложенные задачи. Развитие турсферы Абхазии обсудили с российским экспертом

Туризм – основа абхазской экономики. В 2025 году в этой сфере произошел прорыв, так как впервые за 30 лет заработал Сухумский аэропорт, были запущены новые... 12.01.2026, Sputnik Абхазия

Туризм – основа абхазской экономики. В 2025 году в этой сфере произошел прорыв, так как впервые за 30 лет заработал Сухумский аэропорт, были запущены новые железнодорожные направления, автобусные маршруты. Таким образом, Абхазия стала удобнее для посещения российскими туристами. Чем еще запомнился 2025 год?Об этом в эфире радио Sputnik говорили с директором Национального союза профессионалов туриндустрии Владимиром Каганером. Слушайте подкаст.

