Роскомнадзор пока не снимет блокировку Roblox в России
Роскомнадзор пока не снимет блокировку Roblox в России
Ранее игровая платформа Roblox сообщила о готовности выполнить требования российского законодательства. В Абхазии платформа доступна без ограничений. 12.01.2026
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Роскомнадзор пока не снимет блокировку Roblox в России, сообщили РИА Новости в ведомстве.Платформа была заблокирована из-за распространения материалов с оправданием экстремизма и терроризма, призывов к насилию, а также пропаганды ЛГБТ*-тематики. В Роскомнадзоре также заявили, что Roblox используется педофилами для общения с несовершеннолетними.Несмотря на сообщения СМИ о готовности компании соблюдать требования РФ, решение о разблокировке пока не рассматривается.*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
14:01 12.01.2026 (обновлено: 14:47 12.01.2026)
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Роскомнадзор пока не снимет блокировку Roblox в России, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Платформа была заблокирована из-за распространения материалов с оправданием экстремизма и терроризма, призывов к насилию, а также пропаганды ЛГБТ*-тематики. В Роскомнадзоре также заявили, что Roblox используется педофилами для общения с несовершеннолетними.
Несмотря на сообщения СМИ о готовности компании соблюдать требования РФ, решение о разблокировке пока не рассматривается.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.