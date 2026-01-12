https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/roskomnadzor-poka-ne-snimet-blokirovku-roblox-v-rossii-1060328144.html

Роскомнадзор пока не снимет блокировку Roblox в России

Ранее игровая платформа Roblox сообщила о готовности выполнить требования российского законодательства. В Абхазии платформа доступна без ограничений. 12.01.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Роскомнадзор пока не снимет блокировку Roblox в России, сообщили РИА Новости в ведомстве.Платформа была заблокирована из-за распространения материалов с оправданием экстремизма и терроризма, призывов к насилию, а также пропаганды ЛГБТ*-тематики. В Роскомнадзоре также заявили, что Roblox используется педофилами для общения с несовершеннолетними.Несмотря на сообщения СМИ о готовности компании соблюдать требования РФ, решение о разблокировке пока не рассматривается.*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

