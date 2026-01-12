Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ацхыраара лас аусзуҩцәа аныҳәамшқәа шырхыргаз: амаҵзура аиҳабы идыррақәа
13:05
12 мин
Аиҿцәажәара
Аныҳәамшқәа рзы амҩақәа рҟны аҭагылазаашьа: Аҳәынҭавтоинспекциа ахаҭарнак ицәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Иреиӷьу аԥсуа милаҭтә маҭәа аицлабраҿы иалкаахаз рцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Государственная капелла: абхазские духовные песни и мировой репертуар
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Туристическая отрасль Абхазии: взгляд в перспективу
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Аиҿцәажәара
Ацхыраара лас аусзуҩцәа аныҳәамшқәа шырхыргаз: амаҵзура аиҳабы идыррақәа
18:16
10 мин
Аиҿцәажәара
Аныҳәамшқәа рзы амҩақәа рҟны аҭагылазаашьа зеиԥшраз: Аҳәынҭавтоинспекциа ахаҭарнак ицәажәара
18:27
12 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Такие обстоятельства
Интервью с вице-премьером Абхазии Джансухом Нанба
18:49
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/roskomnadzor-poka-ne-snimet-blokirovku-roblox-v-rossii-1060328144.html
Роскомнадзор пока не снимет блокировку Roblox в России
Роскомнадзор пока не снимет блокировку Roblox в России
Sputnik Абхазия
Ранее игровая платформа Roblox сообщила о готовности выполнить требования российского законодательства. В Абхазии платформа доступна без ограничений. 12.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-12T14:01+0300
2026-01-12T14:47+0300
россия
игры
роскомнадзор
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/0c/1060327901_0:89:1105:711_1920x0_80_0_0_31178ea536fc248717364a145454adef.jpg
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Роскомнадзор пока не снимет блокировку Roblox в России, сообщили РИА Новости в ведомстве.Платформа была заблокирована из-за распространения материалов с оправданием экстремизма и терроризма, призывов к насилию, а также пропаганды ЛГБТ*-тематики. В Роскомнадзоре также заявили, что Roblox используется педофилами для общения с несовершеннолетними.Несмотря на сообщения СМИ о готовности компании соблюдать требования РФ, решение о разблокировке пока не рассматривается.*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/1059507585.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/0c/1060327901_20:0:1087:800_1920x0_80_0_0_ef86067fe21789a79559adb9c6b87d74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, игры, роскомнадзор, новости
россия, игры, роскомнадзор, новости

Роскомнадзор пока не снимет блокировку Roblox в России

14:01 12.01.2026 (обновлено: 14:47 12.01.2026)
© ScreenshotРоскомнадзор не планирует разблокировку Roblox в России
Роскомнадзор не планирует разблокировку Roblox в России - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2026
© Screenshot
Подписаться
Ранее игровая платформа Roblox сообщила о готовности выполнить требования российского законодательства. В Абхазии платформа доступна без ограничений.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Роскомнадзор пока не снимет блокировку Roblox в России, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Платформа была заблокирована из-за распространения материалов с оправданием экстремизма и терроризма, призывов к насилию, а также пропаганды ЛГБТ*-тематики. В Роскомнадзоре также заявили, что Roblox используется педофилами для общения с несовершеннолетними.
Несмотря на сообщения СМИ о готовности компании соблюдать требования РФ, решение о разблокировке пока не рассматривается.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Человек с телефоном в руках - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2025
Роскомнадзор ввел ограничения в отношении FaceTime
4 декабря 2025, 12:12
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0