Древние традиции: празднование Ажьырныхуа в Абхазии

Один из самых главных праздников, Ажьырныхуа, отметили сегодня в Абхазии. Семья Жиба из Мгудзырхуа, так же, как и многие семьи в стране, соблюдает традиции, истоки которых уходят вглубь веков. Праздник связан с культом металла и кузнечного дела и Шьашвы, одним из древнейших божеств в абхазском пантеоне. Он символизирует начало нового года, и дата празднования не случайна — это 1 января по юлианскому календарю. В Ажьырныхуа приносят в жертву бычка или козла, а также петухов на каждого из членов семьи. Обряд начинается после захода солнца — глава семьи произносит молитву, зажигает свечи, каждый присутствующий пробует жертвенное мясо. После ритуала семья возвращается домой, за праздничный стол.
