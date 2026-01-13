Абхазия
Один из самых главных праздников, Ажьырныхуа, отметили сегодня в Абхазии. Семья Жиба из Мгудзырхуа, так же, как и многие семьи в стране, соблюдает традиции, истоки которых уходят вглубь веков. Праздник связан с культом металла и кузнечного дела и Шьашвы, одним из древнейших божеств в абхазском пантеоне. Он символизирует начало нового года, и дата празднования не случайна — это 1 января по юлианскому календарю. В Ажьырныхуа приносят в жертву бычка или козла, а также петухов на каждого из членов семьи. Обряд начинается после захода солнца — глава семьи произносит молитву, зажигает свечи, каждый присутствующий пробует жертвенное мясо. После ритуала семья возвращается домой, за праздничный стол.
Древние традиции: празднование Ажьырныхуа в Абхазии

21:27 13.01.2026
Подписаться
Один из самых главных праздников, Ажьырныхуа, отметили сегодня в Абхазии. Семья Жиба из Мгудзырхуа, так же, как и многие семьи в стране, соблюдает традиции, истоки которых уходят вглубь веков.
Праздник связан с культом металла и кузнечного дела и Шьашвы, одним из древнейших божеств в абхазском пантеоне. Он символизирует начало нового года, и дата празднования не случайна — это 1 января по юлианскому календарю.
В Ажьырныхуа приносят в жертву бычка или козла, а также петухов на каждого из членов семьи. Обряд начинается после захода солнца — глава семьи произносит молитву, зажигает свечи, каждый присутствующий пробует жертвенное мясо.
После ритуала семья возвращается домой, за праздничный стол.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ночь с 13 на 14 января - очень важное время для абхазов.

Ночь с 13 на 14 января - очень важное время для абхазов. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ночь с 13 на 14 января - очень важное время для абхазов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это время празднования Ажьырныхуа.

Это время празднования Ажьырныхуа. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это время празднования Ажьырныхуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазский народ пронес это праздник через века и даже тысячелетия.

Абхазский народ пронес это праздник через века и даже тысячелетия. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазский народ пронес это праздник через века и даже тысячелетия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С самого утра семьи готовятся к празднику.

С самого утра семьи готовятся к празднику. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

С самого утра семьи готовятся к празднику.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Женщины пекут ачашв с сыром.

Женщины пекут ачашв с сыром. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Женщины пекут ачашв с сыром.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мужчины отвечают за подготовку мяса жертвенных животных и птиц.

Мужчины отвечают за подготовку мяса жертвенных животных и птиц. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мужчины отвечают за подготовку мяса жертвенных животных и птиц.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мясо нанизывают на ореховые палочки.

Мясо нанизывают на ореховые палочки. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мясо нанизывают на ореховые палочки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С наступлением темноты семья выходит из дома в святилище.

С наступлением темноты семья выходит из дома в святилище. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

С наступлением темноты семья выходит из дома в святилище.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции, там хранятся наковальня, щипцы, молот, передающиеся из поколения в поколение.

По традиции, там хранятся наковальня, щипцы, молот, передающиеся из поколения в поколение. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции, там хранятся наковальня, щипцы, молот, передающиеся из поколения в поколение.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще один важный атрибут - свечи, которые изготавливают специально к празднику.

Еще один важный атрибут - свечи, которые изготавливают специально к празднику. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще один важный атрибут - свечи, которые изготавливают специально к празднику.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В молитве абхазы просят о благополучии рода, человечества и Апсны.

В молитве абхазы просят о благополучии рода, человечества и Апсны. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В молитве абхазы просят о благополучии рода, человечества и Апсны.

