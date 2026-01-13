https://sputnik-abkhazia.ru/20260113/uspekhi-abkhazii-chego-dostigla-respublika-v-ushedshem-godu--1060357445.html

Успехи Абхазии: чего достигла республика в ушедшем году

Успехи Абхазии: чего достигла республика в ушедшем году

Вице-премьер Абхазии Джансух Нанба рассказал о главных результатах в ушедшем году и планах на 2026 год.

По словам Джансуха Нанба, одно из главных достижений исполнительной власти - стабилизация в области обеспечения электробезопасности. По его словам, в ушедшем году удалось стабилизировать ситуацию и избежать энергодефицита в зимний период. Нанба подчеркнул, что работа по развитию отрасли будет продолжаться отметив, что важное значение в этом вопросе имеет завершение установки абонентам новых приборов учета. Кроме того, Нанба отметил важность открытия аэропорта для абхазской экономики, уделил внимание развитию отношений с регионами России. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

