https://sputnik-abkhazia.ru/20260113/uspekhi-abkhazii-chego-dostigla-respublika-v-ushedshem-godu--1060357445.html
Успехи Абхазии: чего достигла республика в ушедшем году
Успехи Абхазии: чего достигла республика в ушедшем году
Sputnik Абхазия
Вице-премьер Абхазии Джансух Нанба рассказал о главных результатах в ушедшем году и планах на 2026 год. 13.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-13T19:53+0300
2026-01-13T19:53+0300
2026-01-13T19:53+0300
в абхазии
абхазия
новости
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/0d/1060357276_0:5:3624:2044_1920x0_80_0_0_82403ffc8c906a1588a3035feaecb79c.jpg
По словам Джансуха Нанба, одно из главных достижений исполнительной власти - стабилизация в области обеспечения электробезопасности. По его словам, в ушедшем году удалось стабилизировать ситуацию и избежать энергодефицита в зимний период. Нанба подчеркнул, что работа по развитию отрасли будет продолжаться отметив, что важное значение в этом вопросе имеет завершение установки абонентам новых приборов учета. Кроме того, Нанба отметил важность открытия аэропорта для абхазской экономики, уделил внимание развитию отношений с регионами России. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/0d/1060357276_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_0fb99b951db5a23d81be0ecbd0b09aaf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
Успехи Абхазии: чего достигла республика в ушедшем году
Вице-премьер Абхазии Джансух Нанба рассказал о главных результатах в ушедшем году и планах на 2026 год.
По словам Джансуха Нанба, одно из главных достижений исполнительной власти - стабилизация в области обеспечения электробезопасности.
По его словам, в ушедшем году удалось стабилизировать ситуацию и избежать энергодефицита в зимний период.
Нанба подчеркнул, что работа по развитию отрасли будет продолжаться отметив, что важное значение в этом вопросе имеет завершение установки абонентам новых приборов учета.
Кроме того, Нанба отметил важность открытия аэропорта для абхазской экономики, уделил внимание развитию отношений с регионами России.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.