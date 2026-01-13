Успехи Абхазии: чего достигла республика в ушедшем году

Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
По словам Джансуха Нанба, одно из главных достижений исполнительной власти - стабилизация в области обеспечения электробезопасности. По его словам, в ушедшем году удалось стабилизировать ситуацию и избежать энергодефицита в зимний период. Нанба подчеркнул, что работа по развитию отрасли будет продолжаться отметив, что важное значение в этом вопросе имеет завершение установки абонентам новых приборов учета. Кроме того, Нанба отметил важность открытия аэропорта для абхазской экономики, уделил внимание развитию отношений с регионами России. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
19:53 13.01.2026
© Видео Sputnik
Подписаться
Вице-премьер Абхазии Джансух Нанба рассказал о главных результатах в ушедшем году и планах на 2026 год.
По словам Джансуха Нанба, одно из главных достижений исполнительной власти - стабилизация в области обеспечения электробезопасности.
По его словам, в ушедшем году удалось стабилизировать ситуацию и избежать энергодефицита в зимний период.
Нанба подчеркнул, что работа по развитию отрасли будет продолжаться отметив, что важное значение в этом вопросе имеет завершение установки абонентам новых приборов учета.
Кроме того, Нанба отметил важность открытия аэропорта для абхазской экономики, уделил внимание развитию отношений с регионами России.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
