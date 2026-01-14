https://sputnik-abkhazia.ru/20260114/novye-marshruty-gornolyzhnyy-kurort-v-tkuarchale-plany-logua-rasskazal-o-rabote-minturizma-1060374368.html

Новые маршруты, горнолыжный курорт в Ткуарчале, планы: Логуа рассказал о работе Минтуризма

Глава минтуризма Абхазии Астамур Логуа рассказал в интервью радио Sputnik о проделанной работе за 2025 год и поделился планами на 2026 год. 14.01.2026, Sputnik Абхазия

В минувшем 2025 годом Министерство туризма Абхазии подготовило новый закон "О туризме", выполнило поручение президента Бадры Гунба о разработке положения о классификации отелей, предприняли меры по развитию туризма в Восточной Абхазии, в частности в контексте подготовки дорожной карты по решению инфраструктурных проблем. Ведомство также работает над подготовкой новых горно-пешеходных маршрутов и уже есть договоренности с компаниями, которые будут готовить горно-пешеходных гидов. Об этом в эфире радио Sputnik глава минтуризма республики Астамур Логуа. Некоторые проекты будут реализованы к ближайшему курортному сезону. Среди них будет программа развития глемпингов в стране, которую профинансирует Российская Федерация.

