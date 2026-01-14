Абхазия
г. Пицунда101.7
Радио
Сопровождать работу государства: итоговое интервью директора Института экономики и права
Сопровождать работу государства: итоговое интервью директора Института экономики и права
Sputnik Абхазия
Каким был 2025 год для Абхазии с точки зрения социально-экономических особенностей и главных показателей, что об этом говорит Институт экономики и права...
Сопровождать работу государства: итоговое интервью директора Института экономики и права

17:18 14.01.2026 (обновлено: 17:57 15.01.2026)
Сопровождать работу государства: итоговое интервью директора Института экономики и право
Каким был 2025 год для Абхазии с точки зрения социально-экономических особенностей и главных показателей, что об этом говорит Институт экономики и права Абхазии, как ученые оценивают результаты ушедшего года для страны и какую роль в формировании этой картины играет наука, узнаем у директора Института экономики и права Абхазии Фатимы Камкия.
Слушайте беседу.
