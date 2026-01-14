https://sputnik-abkhazia.ru/20260114/soprovozhdat-rabotu-gosudarstva-itogovoe-intervyu-direktora-instituta-ekonomiki-i-prava-1059961333.html

Сопровождать работу государства: итоговое интервью директора Института экономики и права

Каким был 2025 год для Абхазии с точки зрения социально-экономических особенностей и главных показателей, что об этом говорит Институт экономики и права... 14.01.2026

2026-01-14T17:18+0300

2026-01-14T17:18+0300

2026-01-15T17:57+0300

Каким был 2025 год для Абхазии с точки зрения социально-экономических особенностей и главных показателей, что об этом говорит Институт экономики и права Абхазии, как ученые оценивают результаты ушедшего года для страны и какую роль в формировании этой картины играет наука, узнаем у директора Института экономики и права Абхазии Фатимы Камкия.Слушайте беседу.

2026

