Эхо войны: как сказываются на Абхазии события 30-летней давности

Беслан Кобахия отмечает, что конфликт с Грузией не может разрешиться до подписания мирного договора. 15.01.2026, Sputnik Абхазия

Конфликт Абхазии и Грузии продолжается, поскольку нет мирного договора, сказал в эфире радио Sputnik глава комиссии по делам военнопленных и защите прав гражданского населения во время войны в Абхазии Беслан Кобахия. "И сколько бы времени ни прошло, пока не будет поставлена точка, мы будем все время настороже и жить в тревожном состоянии", – подчеркнул он. Война 1992-1993 годов стала для Абхазии, которая пережила такое потрясение, как махаджирство, величайшей трагедией, добавил Кобахия.

