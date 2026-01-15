https://sputnik-abkhazia.ru/20260115/ekho-voyny-kak-skazyvayutsya-na-abkhazii-sobytiya-30-letney-davnosti--1060389223.html
Эхо войны: как сказываются на Абхазии события 30-летней давности
Конфликт Абхазии и Грузии продолжается, поскольку нет мирного договора, сказал в эфире радио Sputnik глава комиссии по делам военнопленных и защите прав гражданского населения во время войны в Абхазии Беслан Кобахия. "И сколько бы времени ни прошло, пока не будет поставлена точка, мы будем все время настороже и жить в тревожном состоянии", – подчеркнул он. Война 1992-1993 годов стала для Абхазии, которая пережила такое потрясение, как махаджирство, величайшей трагедией, добавил Кобахия.
