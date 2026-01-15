Абхазия
Эхо войны: как сказываются на Абхазии события 30-летней давности
Эхо войны: как сказываются на Абхазии события 30-летней давности
Беслан Кобахия отмечает, что конфликт с Грузией не может разрешиться до подписания мирного договора. 15.01.2026, Sputnik Абхазия
Конфликт Абхазии и Грузии продолжается, поскольку нет мирного договора, сказал в эфире радио Sputnik глава комиссии по делам военнопленных и защите прав гражданского населения во время войны в Абхазии Беслан Кобахия. "И сколько бы времени ни прошло, пока не будет поставлена точка, мы будем все время настороже и жить в тревожном состоянии", – подчеркнул он. Война 1992-1993 годов стала для Абхазии, которая пережила такое потрясение, как махаджирство, величайшей трагедией, добавил Кобахия.
17:08 15.01.2026
Беслан Кобахия отмечает, что конфликт с Грузией не может разрешиться до подписания мирного договора.
Конфликт Абхазии и Грузии продолжается, поскольку нет мирного договора, сказал в эфире радио Sputnik глава комиссии по делам военнопленных и защите прав гражданского населения во время войны в Абхазии Беслан Кобахия.
"И сколько бы времени ни прошло, пока не будет поставлена точка, мы будем все время настороже и жить в тревожном состоянии", – подчеркнул он.
Война 1992-1993 годов стала для Абхазии, которая пережила такое потрясение, как махаджирство, величайшей трагедией, добавил Кобахия.
