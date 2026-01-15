https://sputnik-abkhazia.ru/20260115/fsb-razoblachila-britanskogo-razvedchika--v-moskve-1060377081.html
ФСБ разоблачила британского разведчика в Москве
ФСБ разоблачила британского разведчика в Москве
Sputnik Абхазия
Шпиона лишили аккредитации и обязали покинуть Россию в течение двух недель. 15.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-15T11:13+0300
2026-01-15T11:13+0300
2026-01-15T11:13+0300
фсб
спецслужбы
великобритания
новости
мид рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101723/56/1017235648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76c9ea52963ca96832157e89c961a45b.jpg
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. ФСБ разоблачила британского разведчика под дипломатическим прикрытием в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В ходе контрразведывательных мероприятий был установлен незаявленный сотрудник спецслужб, 45-летний Дэвис Гарет Самьюэль. Он прибыл в Россию под видом второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства в Москве. Ему аннулировали аккредитацию и предписали покинуть территорию России в течение двух недель.Сегодня в Министерство иностранных дел России вызвали временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию, которой объявили протест в связи с происшествием. В МИД предупредили, что Москва даст зеркальный ответ в случае дальнейшей эскалации со стороны Лондона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/1060319295.html
великобритания
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101723/56/1017235648_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1ab2e5ae79386f9f301f925a4690c5d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фсб, спецслужбы, великобритания, новости, мид рф
фсб, спецслужбы, великобритания, новости, мид рф
ФСБ разоблачила британского разведчика в Москве
Шпиона лишили аккредитации и обязали покинуть Россию в течение двух недель.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. ФСБ разоблачила британского разведчика под дипломатическим прикрытием в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе контрразведывательных мероприятий был установлен незаявленный сотрудник спецслужб, 45-летний Дэвис Гарет Самьюэль.
Он прибыл в Россию под видом второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства в Москве. Ему аннулировали аккредитацию и предписали покинуть территорию России в течение двух недель.
Сегодня в Министерство иностранных дел России вызвали временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию, которой объявили протест в связи с происшествием. В МИД предупредили, что Москва даст зеркальный ответ в случае дальнейшей эскалации со стороны Лондона.