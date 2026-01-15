ФСБ разоблачила британского разведчика в Москве

Абхазия
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. ФСБ разоблачила британского разведчика под дипломатическим прикрытием в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В ходе контрразведывательных мероприятий был установлен незаявленный сотрудник спецслужб, 45-летний Дэвис Гарет Самьюэль. Он прибыл в Россию под видом второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства в Москве. Ему аннулировали аккредитацию и предписали покинуть территорию России в течение двух недель.Сегодня в Министерство иностранных дел России вызвали временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию, которой объявили протест в связи с происшествием. В МИД предупредили, что Москва даст зеркальный ответ в случае дальнейшей эскалации со стороны Лондона.
Шпиона лишили аккредитации и обязали покинуть Россию в течение двух недель.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. ФСБ разоблачила британского разведчика под дипломатическим прикрытием в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе контрразведывательных мероприятий был установлен незаявленный сотрудник спецслужб, 45-летний Дэвис Гарет Самьюэль.
Он прибыл в Россию под видом второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства в Москве. Ему аннулировали аккредитацию и предписали покинуть территорию России в течение двух недель.
Сегодня в Министерство иностранных дел России вызвали временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию, которой объявили протест в связи с происшествием. В МИД предупредили, что Москва даст зеркальный ответ в случае дальнейшей эскалации со стороны Лондона.
