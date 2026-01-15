https://sputnik-abkhazia.ru/20260115/kontserty-v-peschere-i-gastroli-kak-zhivet-gosudarstvennaya-khorovaya-kapella-abkhazii-1060429693.html

Концерты в пещере и гастроли: как живет Государственная хоровая капелла Абхазии

Концерты в пещере и гастроли: как живет Государственная хоровая капелла Абхазии

По словам директора Государственной хоровой капеллы Хиблы Возба, Рождественские концерты капеллы в Новоафонской пещере посетили 600 зрителей. Большинство из них – туристы, которые специально приехали в республику послушать музыку в исполнении коллектива. Худрук и дирижер капеллы Нодар Чанба отметил, что для концертов в пещере подбирают репертуар, который больше подходит к акустике пещерного зала. Кроме того, гости студии Sputnik поделились планами. 16 и 19 января коллектив выступит с концертами в Нижнем Новгороде и в Москве.

