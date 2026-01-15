Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Асабша Sputnik аҿы
Концерты в пещере и гастроли: как живет Государственная хоровая капелла Абхазии

18:30 15.01.2026 (обновлено: 12:37 17.01.2026)
© Sputnik
Подписаться
Худрук и дирижер Государственной хоровой капеллы Нодар Чанба и директор капеллы Хибла Возба рассказали на радио Sputnik о выступлениях коллектива в Абхазии и гастрольных планах.

По словам директора Государственной хоровой капеллы Хиблы Возба, Рождественские концерты капеллы в Новоафонской пещере посетили 600 зрителей.

Большинство из них – туристы, которые специально приехали в республику послушать музыку в исполнении коллектива.

Худрук и дирижер капеллы Нодар Чанба отметил, что для концертов в пещере подбирают репертуар, который больше подходит к акустике пещерного зала.

Кроме того, гости студии Sputnik поделились планами. 16 и 19 января коллектив выступит с концертами в Нижнем Новгороде и в Москве.
