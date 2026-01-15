https://sputnik-abkhazia.ru/20260115/kontserty-v-peschere-i-gastroli-kak-zhivet-gosudarstvennaya-khorovaya-kapella-abkhazii-1060429693.html
Концерты в пещере и гастроли: как живет Государственная хоровая капелла Абхазии
18:30 15.01.2026 (обновлено: 12:37 17.01.2026)
Худрук и дирижер Государственной хоровой капеллы Нодар Чанба и директор капеллы Хибла Возба рассказали на радио Sputnik о выступлениях коллектива в Абхазии и гастрольных планах.
По словам директора Государственной хоровой капеллы Хиблы Возба, Рождественские концерты капеллы в Новоафонской пещере посетили 600 зрителей.
Большинство из них – туристы, которые специально приехали в республику послушать музыку в исполнении коллектива.
Худрук и дирижер капеллы Нодар Чанба отметил, что для концертов в пещере подбирают репертуар, который больше подходит к акустике пещерного зала.
Кроме того, гости студии Sputnik поделились планами. 16 и 19 января коллектив выступит с концертами в Нижнем Новгороде и в Москве.