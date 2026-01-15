Новые вкусы и впечатления: Бения и Габуния рассказали о потенциале Абхазии в гастротуризме

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер на радио Sputnik
18:30
31 мин
Ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Вечер на радио Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
2025-тәи ашықәс Аԥсны аихамҩа аусураҿы: анџьныр хада иҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Гагра ТВ" 20 шықәса ахыҵит: ажурналист лыҿцәажәара
13:34
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Афонҿыцтәи аҳаԥы аусура аныҳәақәа раан: еилаҳкаауеит аҭааҩцәа рыла иахьынӡабеиаз
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Отдых в новогодние праздники в Гагре: разговор с представителем администрации
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Фиксированные госпошлины: упрощение и прозрачность
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
13 мин
Аиҿцәажәара
Раԥхьатәи ацәыргақәҵа ари ашықәс азы: аҳәаақәҵаҩ лыҿцәажәара
18:19
12 мин
Аиҿцәажәара
Аӡынтәи аныҳәақәа рзы Риҵа шаҟаҩы аҭааз: апарк аиҳабы ицәажәара
18:31
12 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Такие обстоятельства
Как обменивались военнопленными во время ОВНА: интервью с главой Комиссии
18:52
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260115/novye-vkusy-i-vpechatleniya-beniya-i-gabuniya-rasskazali-o-potentsiale-abkhazii-v-gastroturizme-1060374061.html
Новые вкусы и впечатления: Бения и Габуния рассказали о потенциале Абхазии в гастротуризме
Новые вкусы и впечатления: Бения и Габуния рассказали о потенциале Абхазии в гастротуризме
Sputnik Абхазия
То, каким должен быть гастрономический туризм в Абхазии и как привлечь больше гостей, обсудили на радио Sputnik. 15.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-15T15:45+0300
2026-01-15T15:45+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/0f/1060374142_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_bad17e159d8eae3fc0ff63f8430e4ccf.jpg
Гастрономический туризм может способствовать развитию туристической сферы Абхазии и привлечению большего количества гостей в межсезонье, считают гости радио Sputnik – начальник отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Инара Бения и организатор фестиваля "Мандарин" Светлана Габуния. Бения также выразила уверенность в том, что республика может привлечь и удивить туристов своим гастрономическим разнообразием. При этом можно делать акцент на том, что блюда в республике готовятся из экологически чистых продуктов. Кроме того, абхазская национальная кухня соприкасается с культурой и традициями многих других народов, проживающих в республике, считает она. Этот вид досуга должен сопровождаться новыми для гостей приятными впечатлениями, считает также Светлана Габуния. Привлекательными для гостей страны событиями могут стать экскурсии на сыроварни, посещение знаменитых и популярных ресторанов с возможностью участия в процессе приготовления национальных блюд или же кулинарных конкурсах.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/0f/1060374142_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_15541a4521007ad21b8256ae099bccac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео

Новые вкусы и впечатления: Бения и Габуния рассказали о потенциале Абхазии в гастротуризме

15:45 15.01.2026
© Sputnik
Подписаться
То, каким должен быть гастрономический туризм в Абхазии и как привлечь больше гостей, обсудили на радио Sputnik.
Гастрономический туризм может способствовать развитию туристической сферы Абхазии и привлечению большего количества гостей в межсезонье, считают гости радио Sputnik – начальник отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Инара Бения и организатор фестиваля "Мандарин" Светлана Габуния.
Бения также выразила уверенность в том, что республика может привлечь и удивить туристов своим гастрономическим разнообразием.
При этом можно делать акцент на том, что блюда в республике готовятся из экологически чистых продуктов. Кроме того, абхазская национальная кухня соприкасается с культурой и традициями многих других народов, проживающих в республике, считает она.
Этот вид досуга должен сопровождаться новыми для гостей приятными впечатлениями, считает также Светлана Габуния.
Привлекательными для гостей страны событиями могут стать экскурсии на сыроварни, посещение знаменитых и популярных ресторанов с возможностью участия в процессе приготовления национальных блюд или же кулинарных конкурсах.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0