Новые вкусы и впечатления: Бения и Габуния рассказали о потенциале Абхазии в гастротуризме

Новые вкусы и впечатления: Бения и Габуния рассказали о потенциале Абхазии в гастротуризме

Sputnik Абхазия

То, каким должен быть гастрономический туризм в Абхазии и как привлечь больше гостей, обсудили на радио Sputnik. 15.01.2026, Sputnik Абхазия

Гастрономический туризм может способствовать развитию туристической сферы Абхазии и привлечению большего количества гостей в межсезонье, считают гости радио Sputnik – начальник отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Инара Бения и организатор фестиваля "Мандарин" Светлана Габуния. Бения также выразила уверенность в том, что республика может привлечь и удивить туристов своим гастрономическим разнообразием. При этом можно делать акцент на том, что блюда в республике готовятся из экологически чистых продуктов. Кроме того, абхазская национальная кухня соприкасается с культурой и традициями многих других народов, проживающих в республике, считает она. Этот вид досуга должен сопровождаться новыми для гостей приятными впечатлениями, считает также Светлана Габуния. Привлекательными для гостей страны событиями могут стать экскурсии на сыроварни, посещение знаменитых и популярных ресторанов с возможностью участия в процессе приготовления национальных блюд или же кулинарных конкурсах.

