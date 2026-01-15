https://sputnik-abkhazia.ru/20260115/poseschaemost-novoafonskoy-peschery-v-pervye-dve-nedeli-2026-goda-1060400428.html

Посещаемость Новоафонской пещеры в первые две недели 2026 года

Посещаемость Новоафонской пещеры в первые две недели 2026 года

Более 11 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за первые недели 2026 года. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно выросла и выручка объекта. В комментарии Sputnik уточнили, что дело не только в росте посещаемости — с этого года цена билета в пещеру для иностранцев выросла с 700 до 1000 рублей.

