Посещаемость Новоафонской пещеры в первые две недели 2026 года

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
2025-тәи ашықәс Аԥсны аихамҩа аусураҿы: анџьныр хада иҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Гагра ТВ" 20 шықәса ахыҵит: ажурналист лыҿцәажәара
13:34
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Афонҿыцтәи аҳаԥы аусура аныҳәақәа раан: еилаҳкаауеит аҭааҩцәа рыла иахьынӡабеиаз
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Отдых в новогодние праздники в Гагре: разговор с представителем администрации
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Фиксированные госпошлины: упрощение и прозрачность
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Раԥхьатәи ацәыргақәҵа ари ашықәс азы: аҳәаақәҵаҩ лыҿцәажәара
18:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Аӡынтәи аныҳәақәа рзы Риҵа шаҟаҩы аҭааз: апарк аиҳабы ицәажәара
18:16
12 мин
Ҳара ҳжәар
Ажәа "атепс" аҵакы
18:28
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как обменивались военнопленными во время ОВНА: интервью с главой Комиссии
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Раԥхьатәи ацәыргақәҵа ари ашықәс азы: аҳәаақәҵаҩ лыҿцәажәара
21:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Аӡынтәи аныҳәақәа рзы Риҵа шаҟаҩы аҭааз: апарк аиҳабы ицәажәара
21:16
12 мин
Ҳара ҳжәар
Ажәа "атепс" аҵакы
21:28
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как обменивались военнопленными во время ОВНА: интервью с главой Комиссии
21:34
25 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260115/poseschaemost-novoafonskoy-peschery-v-pervye-dve-nedeli-2026-goda-1060400428.html
Посещаемость Новоафонской пещеры в первые две недели 2026 года
Посещаемость Новоафонской пещеры в первые две недели 2026 года
Sputnik Абхазия
Более 11 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за первые недели 2026 года. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 15.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-15T21:52+0300
2026-01-15T21:52+0300
в абхазии
абхазия
новости
новоафонская пещера
мультимедиа
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/0f/1060397563_0:61:2497:1466_1920x0_80_0_0_c2968247a884260e69ff5370e9751d96.png
Более 11 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за первые недели 2026 года. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно выросла и выручка объекта. В комментарии Sputnik уточнили, что дело не только в росте посещаемости — с этого года цена билета в пещеру для иностранцев выросла с 700 до 1000 рублей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/0f/1060397563_153:0:2373:1665_1920x0_80_0_0_b3c2a4f1ab47b195b1154b97782537b3.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, новоафонская пещера, мультимедиа, инфографика, инфографика
абхазия, новости, новоафонская пещера, мультимедиа, инфографика, инфографика

Посещаемость Новоафонской пещеры в первые две недели 2026 года

21:52 15.01.2026
Подписаться
Более 11 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за первые недели 2026 года. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Значительно выросла и выручка объекта. В комментарии Sputnik уточнили, что дело не только в росте посещаемости — с этого года цена билета в пещеру для иностранцев выросла с 700 до 1000 рублей.
Более 11 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за первые недели 2026 года - Sputnik Абхазия
Более 11 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за первые недели 2026 года - Sputnik Абхазия
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0