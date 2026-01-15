https://sputnik-abkhazia.ru/20260115/ukreplenie-rublya-podorozhanie-zolota-2025-god-s-tochki-zreniya-ekonomiki----1060226553.html
Укрепление рубля, подорожание золота: 2025 год с точки зрения экономики
Каким был финансовый год в 2025-м, какие тренды его отличали и чего ждать в 2026 году, об этом в эфире радио Sputnik подробно рассказал, директор Института... 15.01.2026, Sputnik Абхазия
радио
подкасты
финансы
экономика
Каким был финансовый год в 2025-м, какие тренды его отличали и чего ждать в 2026 году, об этом в эфире радио Sputnik подробно рассказал, директор Института нового общества, российский эксперт Василий Колташов.Слушайте подкаст.
2026
Каким был финансовый год в 2025-м, какие тренды его отличали и чего ждать в 2026 году, об этом в эфире радио Sputnik подробно рассказал, директор Института нового общества, российский эксперт Василий Колташов.