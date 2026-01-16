https://sputnik-abkhazia.ru/20260116/chislo-magnitnykh-bur-budet-rasti-do-2028-goda-1060406198.html

Число магнитных бурь будет расти до 2028 года

16.01.2026

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Увеличение числа магнитных бурь продолжится в течении двух лет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным специалистов, сейчас на солнце все чаще появляются так называемые корональные дыры — это признак того, что солнечная активность постепенно идет на спад. Максимума в текущем цикле Солнце достигло осенью 2024 года, а увеличение числа таких областей началось еще в начале прошлого года.В ближайшие два года, пока продолжается рост числа магнитных бурь, условия будут благоприятными для наблюдения северных сияний. Резкое снижение солнечной активности и переход к солнечному минимуму ожидаются только на рубеже 2029–2030 годов.Магнитные бури — это возмущения поля Земли, вызванные активностью Солнца. Они могут влиять на работу спутников, линий электропередачи и навигационных систем. Что касается самочувствия человека, прямых доказательств влияния магнитных бурь нет, однако метеочувствительные люди часто отмечают головные боли, усталость или раздражительность в дни сильных возмущений.

